Eleonora Daniele, Carlotta e papà Giulio. La conduttrice pubblica le prime foto di famiglia

Eleonora Daniele è diventata mamma. Il 25 maggio è nata Carlotta, la figlia della conduttrice veneta e del marito Giulio Tassoni, l’imprenditore che Eleonora ha sposato a settembre scorso dopo un lungo fidanzamento. La conduttrice è andata in onda fino a poche ore prima del parto. Dopo la puntata di ‘Storie Italiane’, andata in onda il 25 maggio, sono arrivate le contrazioni e in serata, in una clinica romana, è arrivata anche Carlotta. ‘Storie Italiane’ ed Eleonora torneranno a settembre.

In sostituzione è arrivato ‘Italia sì, morning’, versione estiva e mattutina del programma di Marco Liorni. L’arrivo di Carlotta è stato festeggiato da tutti. Tra i primi il direttore di Rai1, Stefano Coletta: “Congratulazioni a mamma Eleonora Daniele per l’arrivo di Carlotta da parte di tutta Rai1”. E quelli dell’amica e collega Mara Venier, che ha postato su Instagram una foto insieme ad Eleonora rivelando che sarà la madrina della bambina: “Evvivaaaaaaaa….. ti voglio bene amica mia un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”, ha scritto la conduttrice di ‘Domenica In’. (Continua a leggere dopo la foto)

























Zia Mara, infatti, sarà la madrina di Carlotta ed era stata proprio la Daniele a chiederglielo durante una puntata di Domenica In. “Mi piacerebbe tanto se tu facessi da madrina a mia figlia Carlotta”, aveva detto Eleonora Daniele. Una vera sorpresa per la Venier che non era riuscita a trattenere le lacrime di felicità. “Ma me lo dici così? Disgraziata”, le aveva detto abbracciandola. “Parleremo in veneto” era stata la risposta di Eleonora, facendo riferimento alle loro origini. (Continua a leggere dopo la foto)















Intanto Carlotta, la mamma e il papà si godono i primi momenti in famiglia. Una passeggiata a tre immortalata dai fotografi di ”Chi”. Le pagine del servizio del settimanale diretto da Alfonso Signorini, in cui compare anche un’altra coppia di neogenitori, gli attori Luca Argentero e Cristina Marino, sono state pubblicate da Eleonora Daniele sul suo account social. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduttrice passeggia sorridente accanto al marito Giulio, che tiene in mano l’ovetto in cui c’è la piccola Carlotta. A parte la foto della manina, Eleonora non ha mai pubblicato una foto in cui mostra la figlia e queste pubblicate da Chi sono le prime immagini della famiglia riunita dopo la nascita della piccola.

“Che delusione!”. L’eredità, è successo alla campionessa Matilde