“Figura di me***”. Chiara Nasti, l’errore è clamoroso: piovono insulti da tutte le parti

Spesso e volentieri l’influencer Chiara Nasti fa parlare di sé e non sono mancate polemiche in passato. Come accaduto soltanto qualche ora fa. Tutta colpa di un post pubblicato sui social, che riguarda un tatuaggio. La ragazza si è decisa di tatuare insieme ad una sua amica ed ha postato l’immagine dello stesso sul suo profilo Instagram. Ma tutti si sono accorti di un errore ortografico abbastanza clamoroso. Praticamente è stato sbagliato un apostrofo nel tattoo che tanto sta facendo discutere.

La scritta che si può vedere è "Since 98′", con l'apostrofo presente dopo l'8. Ma ciò che volevano tatuarsi era il loro anno di nascita, dunque l'apostrofo avrebbe dovuto essere messo prima del 9. In questo caso è come se avessero voluto dire "98esimo minuto". Tantissimi follower hanno sollevato la questione e si sono lasciati andare a numerosissimi commenti. Gli insulti e le critiche sono stati postati in maniera davvero costante. E la stessa Chiara è intervenuta per fornire spiegazioni.

























Ecco i principali messaggi negativi inviati: "Raga, l'apostrofo va prima di 98, non dopo", "Ma il tatuatore non ti ha detto che era sbagliato?", "Sei nata da 98 minuti?", "Capra dal '98", "Proprio i tatuaggi da bimba min…a", "Che coppia clown", "Ma ce l'hai almeno la licenza media?". La Nasti inizialmente si è giustificata in questo modo: "Cioè, ma davvero non posso fare un tatuaggio con la mia migliore amica perché viene reputato sbagliato agli occhi degli altri?".























L’influencer originaria di Napoli ha detto ancora: “Assolutamente non è sbagliato, questa è stata proprio una nostra scelta perché da piccole sbagliavamo sempre questa cosa, è una nostra caratteristica. Quindi lo abbiamo voluto fare in questo modo”. Poco dopo, è giunto l’incredibile dietrofront: “Comunque raga sì, mi ero inventata la cazz…a al momento per sorvolare la figura di me…a. Sì, abbiamo sbagliato il tatuaggio. Questo ci fa capire ancora di più quanto io e la mia amica siamo uguali”. (Continua dopo la foto)

Forever @lullls 🌈 @brandienzo e tu il migliore . ❤️

Chiara ha concluso: “Ci conosciamo dalla nascita, ne abbiamo passate di ogni tipo, quindi questo tatuaggio non sarà modificato, non sarà cancellato. Anzi, per tutto lo scandalo che ha avuto questo tatuaggio che abbiamo sbagliato è ancora più divertente come cosa. Questa è una cosa che ricorderemo per tutta la vita”. Ed effettivamente è stata una gaffe pazzesca, che non si erano accorte di aver commesso se non fosse stato per gli utenti.

