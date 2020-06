“Nuovo amore!”. Andrea Iannone, Belen e Giulia solo un ricordo. Al suo fianco spunta un’altra famosa

Il motociclista Andrea Iannone ha ormai dimenticato del tutto le sue relazioni sentimentali con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Infatti, nelle ultime ore è spuntata fuori una storia Instagram che lo vede molto vicino ad una ragazza. E quest’ultima non è una sconosciuta. Già dopo il lockdown e la fine della storia con la De Lellis, erano circolate con insistenza voci che lo davano interessato ad alcune donne. Ma non c’erano stati segnali inequivocabili che facessero intuire qualcosa.

Ad esempio, si è parlato del suo presunto flirt con Cristina Buccino, mai confermato e anzi smentito più volte. Alcuni utenti del popolare social network si sono accorti di un dettaglio non di poco conto: lo sportivo è infatti apparso in una storia del profilo tenuto da Jas e Jay, ovvero le sorelle gemelle figlie del cantautore italiano Carlo Gigli. Inoltre, le due hanno anche preso parte al cast per 'Mezzogiorno in Famiglia', trasmesso su Rai 2. Ma resta ancora un dubbio.

























L'immagine in questione non sembra riprendere due amici, ma due persone con un gran feeling che fa ipotizzare un possibile rapporto amoroso. Però non sappiamo con certezza di chi delle due sorelle si tratti. Non vedendosi molto bene nello scatto, essendo abbastanza oscuro, non è possibile identificare precisamente chi sia la giovane. La somiglianza tra Jasmine e Jai Carlo Gigli è impressionante, quindi sarebbe davvero azzardato fare una previsione esatta.























Alcune settimane fa si era vociferato di un possibile riavvicinamento con Belen, viste le sue difficoltà nella relazione con Stefano De Martino. Invece le cose non stanno affatto così. Adesso i fan di Andrea sperano possa rompere il silenzio e fornire maggiori informazioni. Si tratta dunque di una nuova coppia nata o di amicizia? Servirà attendere le prossime ore per saperne di più. Ma una cosa dunque è certa: il possibile ritorno di fiamma con la showgirl argentina è da scartare.

Questo quanto dichiarato dalla Rodriguez nei giorni scorsi, che fa intuire che il suo pensiero sia ancora rivolto solo a Stefano: “Ecco, brava”, rispondendo a questa affermazione di una follower: “Penso che ciò che si dice non sia vero (il tradimento, ndr)… il motivo della crisi è sicuramente un altro.. il vostro è un romanzo. Speriamo che si risolva”. Staremo a vedere come evolveranno sia le vicende di Belen che quelle di Iannone.

