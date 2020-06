Asia Argento stravolta, in lacrime: “Ho bisogno di aiuto…”. Cosa è successo

Asia Argento completamente in lacrime, segnata da un dolore lancinante. Si è presentata così sul suo profilo Instagram, facendo preoccupare non poco i suoi fan. Troppo forte il ricordo straziante della morte di Anthony Bourdain, il suo compagno deceduto l’8 giugno del 2018. L’uomo gettò tutti nello sconforto, suicidandosi nei pressi di Strasburgo, in Francia, all’interno di una stanza situata nell’hotel ‘Le Chambard’ a Kaysersberg. Dunque, ha voluto proporre la sua foto addolorata.

Nella didascalia a corredo della triste immagine, la figlia del regista horror Dario Argento ha scritto: "Volete il dolore? Ecco il dolore. Non c'è bisogno di alcun filtro. Due anni senza il mio amore". Successivamente, una sua amica nonché follower l'ha invitata a non postare foto del genere sui social network. Ma lei non ha rinnegato questo suo gesto ed ha confessato di non essere assolutamente vergognata. Lo ha voluto fare anche per lanciare un grido di allarme a tutti.

























Infatti, Asia ha aggiunto: "Non mi vergogno a mostrare il mio dolore. Ho bisogno di aiuto. Provo un mare di dolore". Un'altra utente le ha detto di pensare positivo, al fatto che lui sia al suo fianco seppur in modo spirituale. Ma l'attrice non riesce a consolarsi nemmeno così: "Io gli parlo, ma lui non risponde". Bourdain si tolse la vita improvvisamente e fu una vera tragedia. Anche perché davvero poche persone sapevano che lui soffrisse da molto tempo di depressione.























Nella sua vita, Bourdain era un affermato chef ed era stato capocuoco al 'Brasserie Les Halles' di Manhattan. Inoltre, era diventato molto famoso grazie alla serie televisiva 'Viaggio di un cuoco'. Aveva anche recitato nel film 'La grande scommessa'. Lui era stato sposato ed aveva due divorzi alle sue spalle. Aveva anche una figlia, di nome Ariane, concepita nel matrimonio con l'ex coniuge originaria dell'Italia, Ottavia Busia. La morte di Anthony è stato un colpo durissimo per Asia.

In un’intervista rilasciata in passato a ‘Verissimo’, la Argento disse: “Il suo dolore era immenso, ma io non l’avevo mai visto. Come ha fatto a nasconderlo così? Unica cosa, il giorno prima di morire, al telefono aveva una voce strana, ma lui disse solo che aveva mangiato e bevuto troppo. Non mi disse nulla di questi pensieri. Aveva scritto e detto in tv qualcosa sul suicidio ma io pensavo a un pensiero romantico”.

