Alessandra Amoroso, un altro cambio. Pochi giorni fa era così, ora eccola con il nuovo look

Alessandra Amoroso è irrefrenabile. La cantante di “Mambo salentino”, brano di successo che ha accompagnato il suo 2019, lo rifà e si mette nuovamente in discussione. L’aria di cambiamento si fa ancora sentire, e il look merita sicuramente le giuste attenzioni. Nelle ultime ore, Alessandra Amoroso pubblica sul suo profilo Instagram una nuova esplosiva foto. E il suo sorriso dice tutto.

Carismatica e determinata, Alessandra Amoroso rivoluziona nuovamente il proprio look, puntando tutto ancora sui capelli. Da castana a bionda, da biondo ghiaccio e frangetta a una tonalità che sembra convincere ancora di più i suoi numerosissimi fan. Per l’ennesima volta l’Amoroso stravolge tutto: segno di grandi cambiamenti nella vita dell’artista? (Continua a leggere dopo la foto).

























Si, proprio così. Alessandra ha già rivelato sui social che il nuovo singolo è pronto per sfidare le classifiche musicali. Il mistero viene ancora mantenuto, ma al momento si sa che la cantante si trova nel bel mezzo della sua fase creativa. Il messaggio viene rafforzato anche da un altro tipo di cambiamento, e la nuova pettinatura della Amoroso lascia pregustare il ‘mood’ del suo prossimo successo. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Visualizza questo post su Instagram Eeeeeeehhhh bah! #❤️ #entusiasmochetorna Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 7 Giu 2020 alle ore 10:30 PDT

Si prepara, dunque, per la realizzazione del nuovo video e per farlo non tralascia nulla. Eccola, sorridente come non mai, seduta sulla poltroncina del suo parrucchiere, in stile total black, che gioca con un linguaggio decisamente rock e a tratti speziato. Shorts in pelle e canotta, capelli lasciati al naturale con uno sfrangiato che mette in risalto le forme del viso e sopratutto uno sguardo magnetico. (Continua a leggere dopo la foto).









Un biondo ghiaccio ma più scuro, con riga non al centro ma fortemente decentrata e radici scure; la didascalia della foto recita: Eeeeeeehhhh bah! #entusiasmochetorna”. E i fan non possono che unirsi all’entusiasmo della cantante pugliese: “Ma coooosa? Ecco qua, esce la bomba”, “Cosa nascondi?”, “Dai, svelaci qualcosa”, “Se torna il tuo torna anche il nostro”. Ma Alessandra Amoroso gioca a carte scoperte, perché il suo è un successo preannunciato.

