Stash: chi è Giulia Belmonte, la fidanzata che lo farà diventare papà: foto

Si sa finalmente qualcosa in più sulla fidanzata del cantante Stash, che diventerà papà per la prima volta, come annunciato in diretta televisiva da Maria De Filippi nella finale di ‘Amici Speciali’. A beccarla sono stati alcuni utenti Twitter, che sono riusciti a risalire al suo nome e cognome. La ragazza si chiama Giulia Belmonte ed è nata ad Atri, un comune situato in Abruzzo. Nata il 13 agosto del 1995, dovrà quindi compiere 25 anni tra qualche mese. Ed è diventata ancora più popolare.

Infatti, da quando si è saputo che è la dolce metà del componente dei The Kolors, è salita a 142 mila follower su Instagram, 50 mila in più rispetto a sabato scorso. Giulia è davvero molto bella ed ha gli occhi scuri, ma sul suo profilo non sono presenti scatti in compagnia del partner. Nel 2013, la giovane ha preso parte alla kermesse di bellezza Miss Italia ed è arrivata fino alla finale con la fascia di Miss Abruzzo. Tantissimi i commenti sulla sua persona proposti online. (Continua dopo la foto)

























Attualmente lavora presso Telenova come presenza fissa in una trasmissione sportiva che si chiama ‘Novastadio’. Le sue prime esperienze sono state fatte a Mediaset, nello show ‘Tacco12’, poi è apparsa in video musicali di alcuni artisti: Emis Killa, Benji e Fede, Flo Rida per citarne alcuni. Ha ottenuto una laurea in Scienze della Comunicazione ed è stata l’inviata della trasmissione ‘Storie e Misteri’, in onda su Telenova, condotta dal presentatore ed ex gieffino Aristide Malnati. (Continua dopo la foto)























La Belmonte è quindi anche iscritta nel registro dei giornalisti pubblicisti ed è fidanzata con Stash da un anno. Ma la privacy è assoluta e non si sanno ulteriori dettagli, ad esempio sul come e quando si siano conosciuti. Nello scatto postato da lui su Instagram, aveva semplicemente scritto: “Guardiamo avanti”. Nell’immagine in questione c’è Fiordispino in spiaggia, che abbraccia Giulia, mentre entrambi sono intenti a godersi il tramonto e le acque cristalline del mare. (Continua dopo la foto)

La De Filippi ha comunicato così la notizia: ” Qualche giorno fa Stash mi ha mandato questo video”, ha detto la conduttrice mostrando il filmato di un’ecografia in cui si sente un cuore che batte. “Insomma Stash diventa papà”, ha poi annunciato. Emozionato, ma anche un po’ imbarazzato, il cantante dei The Kolors, che ha ringraziato il pubblico che ha accolto la notizia con un caloroso applauso e abbraccio virtuale.

