Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi. E inevitabilmente, dopo la conferma, la ex coppia domina i siti e le pagine dei giornali di cronaca rosa e ovviamente anche un minimo movimento social fa notizia. Le indiscrezioni del settimanale Chi, che davano la coppia di nuovo distante, erano state confermate direttamente la showgirl argentina, che con una diretta Instagram aveva voluto fare chiarezza sulle voci.

Lei si trova a Milano insieme al figlio Santiago, mentre Stefano De Martino è tornato a Napoli, ufficialmente per girare le nuove puntate del programma “Made in Sud”. Sui motivi dell’addio si è detto e scritto di tutto in questi giorni, ma finora nessuno dei due ne ha parlato apertamente. “L’apice – si leggeva su Oggi – è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia.”. “Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza”, scriveva il magazine, “A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro, e né dà triste annuncio nelle sue Stories. Da lì si interrompono le comunicazioni”. (Continua a leggere dopo la foto)

























Chiarezza ma non troppa da parte di Belen, che aveva detto: “Non sono giornate facili per me, anzi, sono complicate. Ma voglio che le parole escano dalla mia bocca”, aveva detto la mamma di Santiago con gli occhi lucidi chiusa nel bagno della sua abitazione. “È un momento difficile anche perché non me l’aspettavo”, ha aggiunto ancora Belen. Poi le voci del tradimento da parte di Stefano. Voci che, però, sembrano non trovare riscontro neanche nelle parole dell’argentina. (Continua a leggere dopo la foto)















Rispondendo al commento di una fan che, su Instagram, le aveva scritto: “Penso che ciò che si dice non sia vero (il tradimento, ndr)… il motivo della crisi è sicuramente un altro.. il vostro è un romanzo. Speriamo che si risolva”, Belen aveva risposto con un like e la frase: “Ecco brava”. In queste ore la showgirl è intervenuta nuovamente sui social in una foto che la vede immortalata di profilo, con un’espressione molto malinconica. A corredo un pensiero molto profondo, che in tanti hanno collegato a Stefano De Martino. (Continua a leggere dopo la foto)









“Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza”. E tra parentesi un chiarimento: “Abbiamo fatto la traduzione di un piccolo frammento che ho scritto, così capite meglio ciò che penso, ciò che dico”.

“Sono uscito nudo dall’acqua”. Incidente Vittorio Sgarbi, ora racconta i dettagli choc