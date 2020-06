Alessia Marcuzzi e la crisi con il marito Paolo: la foto che dice la verità una volta per tutte

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi in crisi. Le pagine di cronaca rosa non hanno parlato di altro nelle ultime settimane. Dopo sei anni di matrimonio, dal settimanale Chi si è appreso che quella che fino a qualche tempo fa sembrava essere una splendida storia d’amore, in verità, nascondeva qualche nodo da sciogliere. Letti separati e anche qualcosa in più. Scopriamolo insieme.

Paolo non dorme più in casa. I motivi? Pare che alcuni lavori di ristrutturazione lo impediscano, e alcune stories pubblicate su Instagram dalla stessa Marcuzzi andrebbero a confermare che i due stiano comunque trascorrendo il fine settimana insieme. E scende in campo anche Unomattina in Famiglia, dove Gianni Ippoliti ha reso nota una foto in cui la coppia appare felicemente riunita. (Continua a leggere dopo la foto).

























Così ha detto Ippoliti: “Questo è il marito di Alessia Marcuzzi sdraiato qui e c’è il cane che osserva la crisi, guardate la foto, questa sarebbe la testimonianza”. Troppo rumore per niente, dunque. E infatti, Alessia continua a rassicurare tutti i fan, mettendo in mostra che il marito vive la casa come normalmente accade da anni. Ad esempio, sul divano, con accanto proprio la moglie. (Continua a leggere dopo la foto).















Ha perseverato lo stesso Ippoliti, affermando anche altro sulla Marcuzzi: “E’ molto versatile“. La conduttrice gioca come sempre col suo barboncino Brownie mentre Paolo li osserva divertito con sguardo amorevole. Nulla di più distante da una crisi e per chi sostiene ancora che sia stato un litigio a fare traballare la relazione, dovrebbe ricredersi. (Continua a leggere dopo le foto).









O forse ha destato qualche sospetto l’incontro avvenuto tra la Marcuzzi e l’ex Francesco Facchinetti che, dopo mesi di lontananza, si è detto felice di aver rivisto la loro figlioletta Mia. Alessia e Paolo conoscono bene i modi per fare calare i riflettori e riconquistare un’oasi di pace lontano dal gossip. Ma per farlo, forse, dovranno dimostrare di essere pronti a superare qualche invidia di troppo.

Furto in casa di Diletta Leotta, bottino record per i ladri: cosa hanno portato via