“Ma vaff****”. Fedez e Chiara Ferragni, lite in diretta: le parole del cantante scatenano il putiferio

Fedez e Chiara Ferragni sembrano essere inseparabili. Durante il periodo di isolamento forzato, la famiglia dei Ferragnez non hanno mai smesso di intrattenere i numerosi follower con divertenti dirette. Oggi che le porte di casa possono spalancarsi e chiamare alle gita fuori porta, la coppia decide di dedicarsi una gita che si è poi rivelata essere alquanto “turbolenta”, Scopriamo cosa è accaduto sul Lago Maggiore.

Ma stanno litigando? Ebbene si, sul Lago Maggiore risuona un chiarissimo "Vaff*** puoi dire una cosa del genere?". Ad attendere Chiara e Fedez un'esperienza unica tra il divertimento e lo sport 'estremo', ovvero il volo dell'angelo. Tra i due il cuore impavido è stato quello di Chiara Ferragni, che ha deciso di mettersi alla prova e sfidare i suoi stessi timori.

























Fedez esordisce con una formula di incoraggiamento, ma avrà gradito la cara mogliettina: "Amore finché morti non ci separi», dice ironico Fedez. Chiara, già pronta per il lancio, va su tutte le furie: «Ma vaff***. Ma sei serio? Puoi dire una cosa del genere?". L'effetto non sembra essere stato quello sperato e Fedez, argutamente, si gioca un 'jolly', a patto che la carta non sia finita troppo in fondo alla manica.















Visualizza questo post su Instagram Il mio falco 💖🦅 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 6 Giu 2020 alle ore 6:28 PDT

"Amore, era per dire che ti amo". Un video che nel giro di poche ore non può che diventare virale. Chiara Ferragni ha messo da parte tutto, lanciandosi come promesso nell'adrenalitica esperienza che il marito non ha neanche per un attimo preso in considerazione. Ma sappiamo benissimo che Fedez riesce a porsi anche con toni molto più seri e non poteva accadere diversamente in seguito alla denuncia.









Dopo la raccolta fondi organizzata insieme a Chiara Ferragni a favore dell’ospedale San Raffaele di Milano durante l’emergenza sanitaria, Fedez è stato tirato nel mirino della polemica. La raccolta fondi collettiva avviata dalla coppia sul sito GoFundMe, poi frenato dalla richiesta esposta dall’Antitrust atta a procedere all’eliminazione immediata del “meccanismo di preselezione della commissione facoltativa”. In seguito alla denuncia Codacons, Fedez afferma pubblicamente: “Ragazzi non so quali ricordi vi abbia lasciato la quarantena, per quello che mi riguarda è questo”.

