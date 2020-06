“Poi l’amore ti travolge”. Gianni Sperti è un libro aperto, parla di lei e lo fa senza paura

Gianni Sperti e Tina Cipollari, due nomi una sola garanzia. I due opinionisti di Uomini e Donne rappresentano una presenza imprescindibile al programma di Maria De Filippi e siamo certi che la loro assenza sarebbe avvertita come un duro colpo inferto a una considerevole ‘fetta’ del pubblico italiano. Ma il rischio di non vederli in studio, al momento, non sussiste e anzi, tra una coppia che nasce e un’altra che scappa in fuga d’amore, i due non fanno che osannare sempre il più puro dei sentimenti. Proprio Gianni Sperti ha parlato di tutto questo.

Grazie a Novella 2000, Gianni Sperti ha potuto esprimere, durante un'intervista, ciò che pensa delle appassionate vicende sentimentali legate al programma; ma non solo, perchè l'opinionista è entrato nello specifico, offrendo dettagli interessanti anche sulla sua vita privata e soprattutto amorosa. Ma per chi sta battendo il cuore di Gianni Sperti?

























Come sappiamo, Gianni Sperti è stato per lungo tempo legato a Paola Barale. Un matrimonio che, suo malgrado, ha visto arrivare il punto di rottura, lasciando nell'animo dell'opinionista un retrogusto amaro sulla vicenda che lega la sua ex moglie al modello e attore Raz Degan. L'opinionista, da allora, ha sempre tutelato i suoi sentimenti, per il rischio di tornare a soffrire nuovamente per via di una donna.















"Sto bene con me stesso. Quando l'amore arriva ti travolge, ma in questo momento non è arrivato". Il suono delle parole rilasciate da Sperti fa eco anche in quelle di Paola Barale, ospite in studio a Live-Non è la D'Urso: "Dentro di me ho un dimenticatoio, dove ci metto le persone che mi hanno fatto veramente del male in qualche modo. E tutte e due queste persone ci sono finite".









Quanto affermato dalla Barale, non può passare inosservato. Gianni ritorna proprio sull’argomento: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare, ognuno è libero di avere ricordi positivi o negativi. A me restano solo i ricordi positivi”. Ma si sa che Gianni ha impiegato molto tempo per metabolizzare la separazione, e grazie al sostegno di Maria De Filippi, è riuscito a riprendere in mano le redini della propria vita.

