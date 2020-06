“Il tempo non torna indietro…”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, di nuovo? Cosa è successo adesso

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una coppia amatissima dal pubblico di ‘Uomini e Donne’ e non solo, ma spesso la loro relazione sentimentale è stata caratterizzata da momenti non sempre esaltanti. Come ricorderete, hanno anche preso parte a ‘Temptation Island’ e poi sono usciti nuovamente insieme dalla trasmissione. Al termine della quarantena forzata per l’emergenza sanitaria, i due si sono separati ancora una volta e le ultime storie di Ida sono alquanto misteriose.

Innanzitutto, la donna ha deciso di pubblicare una canzone dell’artista Fiorella Mannoia, che si intitola ‘Quello che le donne non dicono’. Ed ha aggiunto una frase, che riporta: “Si fermano un istante per piangere, poi sollevano il capo e riprendono la strada. Sono maestre di dignità le donne”. Ma ciò che ha postato subito dopo ha ‘scioccato’ ancora di più i fan, che si sono chiesti se tra i due sia in atto una crisi sentimentale. Per adesso non ci sono conferme ufficiali. (Continua dopo la foto)

























Ecco cosa la Platano ha scritto su Instagram: “La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole non sono i fiori i regali. È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo non importa se è stata un’ora o una vita”. I diretti interessati non hanno rotto il silenzio, restano dunque soltanto queste storie enigmatiche, che però fanno sorgere tantissimi dubbi. Non resta che aspettare le prossime ore per saperne di più. (Continua dopo la foto)























Recentemente, durante una diretta con Sossio Aruta, Riccardo aveva smentito l’imminenza delle nozze: “Ma ti pare che in una situazione del genere uno si può mettere a organizzare o anche solo a parlarne comunque? Sappiamo benissimo com’è la situazione in Italia, quindi alla fine è tutto rimandato!”. Una fan aveva domandato direttamente a Riccardo Guarnieri su Instagram: “Ma questa residenza da Taranto a Brescia quando la prendiamo?”. E lui aveva messo like. (Continua dopo la foto)

Ida Platano, nel frattempo, è tornata a lavorare dopo tante settimane di pausa. Come per tantissimi parrucchieri, anche per lei lo scorso 18 maggio è stato il giorno della riapertura del salone di bellezza e ha voluto celebrarlo sul suo affollatissimo profilo Instagram con una lunga serie di storie. Ma adesso tutte le attenzioni sono rivolte alla sua sfera privata. E i fan attendono con trepidazione novità.

Alba Parietti travolta dalle critiche: si riprende ‘così’ e i fan non la perdonano