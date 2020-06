Stash, dopo il grande annuncio in diretta arriva il primo scatto con la fidanzata: foto

Nella serata di ieri, venerdì 5 giugno, nella finalissima di ‘Amici Speciali’ è stata annunciata la gravidanza della fidanzata di Stash Fiordispino, che quindi diventerà papà. Maria De Filippi gli ha fatto un bellissimo regalo, mostrando l’ecografia a tutti. La news a sorpresa ha fatto impazzare il gossip, infatti in tanti si sono chiesti chi fosse la dolce metà dell’artista. A quanto sembra, la sua partner si chiama Giulia ed è una giornalista che ha mostrato la stessa foto della trasmissione.

E poco fa lo stesso cantante dei The Kolors ha pubblicato un'immagine che lo ritrae insieme a lei. Dunque, ha voluto far conoscere, anche se non la si vede bene, la ragazza che lo farà diventare padre. Le parole di Stash sono state poche, ma significative: "Guardiamo avanti". Ed ovviamente, in pochissimi minuti i suoi ammiratori si sono scatenati donandogli una quantità industriale di like e commenti. Vediamo più nel dettaglio come hanno reagito i follower.

























Ovviamente non si conoscono ulteriori dettagli sulla loro relazione sentimentale, visto che è sempre stata mantenuta una privacy assoluta da parte del giovane. Sul profilo di Giulia, che vanta ben più di 100 mila follower, non ci sono immagini insieme a Stash, ma è presente tra le storie l'immagine dell'ecografia. Servirà attendere altre comunicazioni ufficiali per saperne di più. Ma al momento lui si gode appieno il momento, infatti è apparso decisamente al settimo cielo.























L'istantanea con la compagna ha superato i 77 mila mi piace. Come detto precedentemente, i messaggi sono praticamente infiniti: "Sarete dei genitori fantastici", "Auguri ragazzi", "Posso dirlo che siete meravigliosi insieme? Ancora auguri per il piccolo", "Tanti auguri, vi auguro il meglio per il futuro". Ed ancora: "Congratulazioni", "Quanto siete dolci!", "Sono davvero felice per voi", "Siete dei tesori", "Vi amo", "Ti meriti solo il meglio", "Meravigliosi amori".

Visualizza questo post su Instagram Guardiamo avanti… Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash) in data: 6 Giu 2020 alle ore 6:15 PDT

La De Filippi ha comunicato così la notizia: ” Qualche giorno fa Stash mi ha mandato questo video”, ha detto la conduttrice mostrando il filmato di un’ecografia in cui si sente un cuore che batte. “Insomma Stash diventa papà”, ha poi annunciato. Emozionato, ma anche un po’ imbarazzato, il cantante dei The Kolors, che ha ringraziato il pubblico che ha accolto la notizia con un caloroso applauso e abbraccio virtuale.

