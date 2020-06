Aspetta un maschietto! Qualche mese fa la ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di aspettare un bambino dal suo compagno e ora ha condiviso sempre a mezzo Instagram la notizia del sesso. Sempre molto presente e attiva sui social, aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram da quasi 900mila follower.

E in questi mesi ha mostrato più volte il suo splendido pancione, facendo spesso dolci dediche al bebè che porta in grembo e raccontando ai fan le sue visite dal ginecologo, ma anche i propositi per il futuro, come quello di non voler mostrare il bambino sui social dopo la nascita. La coppia convive già da tempo e ha deciso di allargare la famiglia. Inutile dire che entrambi sono al settimo cielo per questa splendida novità. Ora, poi, hanno voluto rivelare a tutti che sarà azzurro il fiocco che appenderanno alla porta di casa. (Continua dopo la foto)

























Nelle scorse ore Sara Affi Fella, già protagonista di Temptation Island e poi tronista tra le più discusse nella storia di Uomini e Donne, e il compagno, il calciatore Francesco Fedato, hanno organizzando un organizzato un piccolo evento, con un allestimento per metà rosa e per metà azzurro. Alla fine, poi, hanno acceso un fumogeno di colore azzurro, annunciando così al popolo di Instagram di aspettare un maschietto. (Continua dopo la foto)















Sara ha condiviso un post su Instagram con il quale ha annunciato di attendere un maschietto: “È maschio! Sei l’amore della nostra vita! Ti stiamo aspettando! Sbrigati, mamma e papà”, ha scritto a corredo di una serie di scatti del party. Pochi giorni fa aveva svelato di aver fatto la visita morfologica, un esame importante sia per scoprire quale sia il sesso del bambino ma anche per analizzare nello specifico le caratteristiche anatomiche del feto. (Continua dopo foto e post)











“Ed è andato tutto bene, è stato talmente emozionante che mi veniva quasi da piangere – aveva raccontato Sara Affi Fella ai fan in una delle sue recenti Storie di Instagram – Avevo un po’ d’ansia e ogni tanto stavo un po’ col fiato sospeso, ma è tutto ok. Francesco, scherzando, ha detto che non mi assomiglia per niente e che è uguale a lui”.

