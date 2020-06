Nek come non l’avete mai visto. Il suo look è completamente stravolto: foto

Il cantante Nek è in una fase di cambiamenti. Infatti, negli ultimi scatti che sta proponendo sui social lo stiamo vedendo decisamente diverso. E tutti i suoi fan sono rimasti letteralmente a bocca spalancata dinanzi a questo stravolgimento inaspettato. Oltre ad essere amato perché è uno degli artisti più in gamba del panorama musicale italiano, Filippo Neviani è amatissimo dalle donne anche per il suo aspetto esteriore, visto che è considerato uno dei più sexy del mondo della musica.

Tutti lo hanno sempre visto ed apprezzato con la sua barba sempre curata e dei bellissimi capelli. Ma adesso ha deciso di dare una svolta differente al suo look e si è presentato in un modo inedito. Nessuno si aspettava una variazione del suo aspetto così repentina, ma stando a quanto scrivono alcuni utenti in rete, anche così è adorato e continua a mantenere il suo fascino. Andiamo a vedere più nei particolari in che maniera si è presentato ai suoi follower in questi giorni.

























Ormai è completamente senza barba ed è presente esclusivamente un minimo di pizzetto. I capelli sembrano maggiormente 'selvaggi' e i suoi innumerevoli ammiratori gli hanno fatto notare che così sembra ancora più giovane. Per quanto riguarda il suo nuovo album, ha riferito: "Il 29 maggio è uscito 'Il mio gioco preferito – Parte Seconda'. In una situazione normale ci saremmo incontrati e abbracciati di persona negli store, ma non sarà ovviamente possibile per ora".























Le sue immagini hanno conquistato migliaia di mi piace. E sono tantissimi i commenti lasciati sotto ai suoi post dai seguaci. Ecco quali sono stati i principali: "Stai benissimo anche così", "Speriamo che finisca tutto presto e ci potremo rivedere", "In versione alternativa con la maglia così stai molto bene, bravo". Altri ancora hanno aggiunto: "Da uomo etero ti dico complimenti", "Bella questa nuova foto. Sei e resterai sempre il cantante della mia vita, ci sarò ogni volta che posso ai concerti".

Per stare vicino ai suoi fan, aveva annunciato: “Abbiamo quindi deciso di inventarci un modo alternativo per incontrarci virtualmente: ci video chiameremo, io da casa mia e voi da casa vostra, staremo insieme, suonerò per voi, mi farete delle domande, e ci vedremo anche se a distanza”. Ma evidentemente la speranza sua e di tutta la gente che lo segue è quella di rivedersi al più presto dal vivo per un concerto o un firmacopie.

