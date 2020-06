Nina Moric desiderava da tempo di poter tornare a risplendere. La voce non si arresta e ad alimentarla la soubrette e modella croata, che nelle ultime ore ha deciso di condividere una foto in bianco e nero che fa nascere il mistero intorno all’uomo misterioso. Sono stati tempi molto difficili per la sensuale modella croata, che di certo non ha mai avuto una vita sentimentale ‘ordinaria’. Sarà questa la volta buona?

Dalla sua espressione, la rivoluzione sembra essere già in atto. Il merito va a un uomo che appare proprio nella foto condivisa di recente sul profilo social, che sembra aver trovato la chiave per aprire nuovamente il cuore della Moric e predisporlo a un rapporto più fiducioso verso il genere maschile. Luigi Mario Favoloso è solo uno dei nomi che hanno visibilmente segnato la vita della soubrette.

























E dopo le polemiche sollevate persino nel salotto di Live – Non è la D'Urso, Nina aveva deciso di prendere una pausa dal frastuono del mondo dello spettacolo, troppo spesso soggetto al facile chiacchiericcio, per potersi dedicare al figlio Carlos Maria e riacquistare anche amore verso se stessa. Ma anche in tal caso non è stato semplice convincere l'opinione pubblica che già osannava un ritorno di fiamma con Corona.























Un rapporto di stima e profondo affetto tra i due, ma nulla è più distante da un ritorno di fiamma. Senza alcun rimpianto, lo ha ammesso la Moric a Vieni da Me: “Lui è il più grande amore della mia vita. Se lo risposerei? Assolutamente sì: nonostante sia una testa di rapa, ha tanti difetti ma ha un pregio, ha un cuore. Non lo dimostra spesso, ma è così. Io mi fido di lui oggi, una volta non mi fidavo, ma oggi sì”. (Continua a leggere dopo la foto).

E oggi un altro affascinante bruno torna a fare battere il cuore affranto della croata. Nessun nome, purtroppo, riesce al momento a ricostruire qualche cenno sull’uomo misterioso che posa accanto alla Moric in foto, ma qualcosa si riesce a capire dalla didascalia a corredo del post: “You brought out a woman in me…” ovvero Tu porti fuori la donna che c’è in me. Più esplicito di così.

