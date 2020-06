“Ho dovuto fare il cesareo…”. Ora Eleonora Daniele, a poco dalla nascita di Carlotta, racconta tutto

Momento di confessione per Eleonora Daniele, la conduttrice di ‘Storie Italiane’ da poco diventata mamma della piccola Carlotta. In un’intervista al settimanale ‘DiPiù’ ha raccontato di alcune decisioni prese nell’ultimo periodo precedente al parto. Infatti, lei era pronta a farne uno naturale, ma poi alla fine si è dovuto ricorrere ad un cesareo. Ed Eleonora ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ed hanno spinto i medici ad intraprendere questa strada, sottoponendola all’intervento.

"Carlotta negli ultimi giorni era incanalata bene, avrei potuto fare il parto naturale, ma con l'ecografia dell'ultima visita il ginecologo ha visto che si era girata. Sarebbe dovuta nascere attorno al 4 giugno. Il parto cesareo, però, si fa sempre circa una settimana prima". E si è soffermata anche sul peso della neonata: "Lei è nata di oltre quattro chili. Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque!", ha scherzato la Daniele. Che poi ha parlato anche del coniuge.

























Ha nominato suo marito in vista del suo ritorno nel piccolo schermo, previsto nel prossimo mese di settembre. La presentatrice Rai ha detto: "Con Giulio, mio marito, ci organizzeremo e ci alterneremo per Carlotta. Ci aiuterà una tata di fiducia. Mia mamma vive a Padova, sarà un distacco doloroso. Allatto Carlotta perché il latte materno ha tanti anticorpi. Per fortuna io ho tanto latte". Poi ha voluto aggiungere anche quali siano le sue maggiori paure per il futuro di sua figlia.























Eleonora Daniele ha continuato, dichiarando: "Temo soprattutto la violenza sulle donne. Insegnerò a Carlotta il valore della libertà e le dirò di fare molta attenzione agli uomini che cambiano di colpo e diventano pericolosi. Ho chiamato mia figlia con il nome di mia mamma materna, morta quando io avevo solo cinque anni". Dunque, si è trattato di un omaggio ad una persona che purtroppo non ha avuto il piacere di poterla vivere appieno, essendo lei solo una bimba.

‘DiPiù’ nei giorni scorsi aveva rivelato che le sue prime contrazioni erano avvenute proprio subito dopo la sua conduzione del programma Rai. Il settimanale aveva infatti riportato: “Dopo la consueta riunione di redazione, Eleonora, all’improvviso, è stata colta dalle prime contrazioni. Allora il marito Giulio, all’erta da giorni, si è scapicollato dalla moglie e l’ha accompagnata immediatamente in clinica”.

