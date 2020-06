Si pensava alla solita indiscrezione invece era vero: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi. E inevitabilmente, dopo la conferma, la ex coppia domina i siti e le pagine dei giornali di cronaca rosa e ovviamente anche un minimo movimento social fa notizia. Lei si trova a Milano insieme a Santiago, il figlio avuto con De Martino, mentre lui da oltre un mese si trova a Napoli per motivi di lavoro.

L’ex ballerino di Amici attualmente si trova impegnato nella registrazione dei nuovi episodi del programma comico Made in sud in partenza a breve. Sui motivi dell’addio si è detto e scritto di tutto in questi giorni, ma finora nessuno dei due ne ha parlato apertamente. Belen ha parlato per prima in un video pubblicato poco dopo l’indiscrezione bomba lanciata dal settimanale Chi. (Continua dopo la foto)

























L’argentina ci ha messo la faccia per evitare supposizioni inesistenti ma il popolo della rete e il gossip hanno mormorato comunque e ipotizzato varie cause della separazione. Fonti vicine all’ex ballerino al settimanale Oggi hanno per esempio parlato dell’indole di De Martino di “concedersi avventure”, alla quale consegue quella di Belen di controllare il marito, che sarebbe alla base dell’allontanamento. (Continua dopo la foto)















Novella 2000 ha invece scritto che “Molti amici dicono però che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile… “. A fare maggiore chiarezza, oggi, è la stessa Belen Rodriguez che, come riporta Il Giornale, rispondendo al commento di una fan che, su Instagram, le ha scritto: “Penso che ciò che si dice non sia vero (il tradimento, ndr)… il motivo della crisi è sicuramente un altro.. il vostro è un romanzo. Speriamo che si risolva”. (Continua dopo le foto)











Quelle parole dell’utente hanno trovato il consenso della showgirl argentina che, dopo aver messo un like al commento, ha replicato decisa: “Ecco brava”. A pubblicare il commento in questione è stata l’influencer Deianira Marzano nelle Storie Instagram, per avvalorare il suo pensiero che non sia stato un tradimento a mettere la parola fine al matrimonio tra Belen e Stefano come sostengono in tanti.

