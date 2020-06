Venerdì 5 giugno si è disputata la finale di Amici Speciali, lo spin off del talent di Maria De Filippi. Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Stash in finale, ma a poche ore dall’ultima puntata è stato proprio il frontman dei The Kolors ad annunciare di voler rinunciare alla finale. “Seppur simbolico, questo trofeo rappresenta un’opportunità per ognuno di noi – aveva detto Stash – e io ritengo di aver già avuto diverse opportunità”.

Poi l'annuncio in diretta. Con l'aiuto di Maria De Filippi il cantante ha annunciato che presto diventerà padre. "Qualche giorno fa Stash mi ha mandato questo video", ha detto la conduttrice mostrando il filmato di un'ecografia in cui si sente un cuore che batte. "Insomma Stash diventa papà", ha poi annunciato. Annuncio che Stash ha dato anche sui social, pubblicando proprio il video mandato in onda dalla De Filippi durante la finale di Amici Speciali.

























"Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all'improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all'altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto".















"Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!", ha scritto il cantante sul profilo Instagram pubblicando il video dell'ecografia. Dopo l'annuncio è caccia alla fidanzata. Già, perché Stash sulla sua vita privata è sempre stato molto geloso e non ha mai sbandierato ai quattro venti il suo amore. Stash, all'anagrafe Antonio Fiordispino, è fidanzato con Giulia Belmonte. La giovane è nata ad Atri, in Abruzzo, il 13 agosto 1995 e nel 2013, quando aveva solo 18 anni, è arrivata in finale a Miss Italia.









Visualizza questo post su Instagram A special day. Love. You. Un post condiviso da Giulia Belmonte (@giuliabelm) in data: 3 Giu 2020 alle ore 3:48 PDT

”Avevo solo 18 anni quando, dopo la vittoria della fascia di Miss Abruzzo, arrivai alle finali di Miss Italia, a Jesolo. – ha raccontato in un’intervista – Fu una bella esperienza, sicuramente mi ha aiutato a crescere. Così come lo hanno fatto i miei studi, sempre affiancati dalla passione per la comunicazione e lo sport”. Giulia è anche giornalista pubblicista e influencer su Instagram. Sul suo account è seguita da oltre 100 mila follower. Giulia ha posato anche per il video Dove e quando del duo Benji e Fede.

