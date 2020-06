“Grande novità!”. Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la voce sulla coppia corre veloce

Una notizia bomba riguarda la coppia Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La fresca ex gieffina, che ha fatto conoscere maggiormente a tutti la sua dolce metà proprio grazie al reality show di Alfonso Signorini, è pronta con lui ad immergersi in una nuova avventura televisiva. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, i due pare possano prendere parte alla prossima edizione di ‘Temptation Island Vip 2020’. Non staranno ovviamente insieme, ma divisi affinché possa essere messo alla prova il loro amore.

La loro relazione sentimentale è stata messa al centro di diverse discussioni durante il 'GF Vip' e quindi vorrebbero molto probabilmente dimostrare a tutti che il loro legame è indissolubile e che non si spezzerà nemmeno a causa di tentatori o tentatrici. Il loro obiettivo è proseguire il rapporto con ancora più forza, infatti circolano tantissime voci che li danno in procinto di organizzare progetti importanti in futuro. Tra l'altro hanno anche convissuto durante la fase acuta del male del momento.

























A rivelare in anteprima questa notizia, che ovviamente ha bisogno di conferme ufficiali che ancora non sono arrivate, è stato 'Tv Blog'. Per loro potrebbe trattarsi davvero della prova del nove per far vedere a tutti i telespettatori che il loro amore è vero e che sono indivisibili. Intanto, si è in attesa anche di conoscere esattamente quando prenderà il via il reality Mediaset. Si fanno delle ipotesi, ma tutto è ancora in stand-by e non resta che attendere annunci.























Secondo le ultime news, a fine estate 'Temptation Island Vip 2020' dovrebbe aprire i battenti per la gioia di milioni di telespettatori. Mentre all'inizio dell'estate ci sarà spazio per la versione Nip presentata da Filippo Bisciglia. Se non ci dovessero essere ulteriori problematiche serie legate al male del momento, i protagonisti dovrebbero ritrovarsi nei villaggi delle meravigliose zone dell'Is Morus Relais di Santa Maria di Pula, nella regione Sardegna.

Delle Piane vuole sposare la Elia: “Voglio che tu sia mia per contratto e che la smetta di vivere come un’adolescente, è arrivato il momento che ti prenda delle responsabilità. Voglio sposare Antonella adesso che l’amore è come il primo giorno. Sono sempre scappato di fronte al matrimonio, ma ora è diverso”. E lei ha detto: “Allora lo dico, mi impegno: se va bene la convivenza, fra un anno ci sposiamo”.

