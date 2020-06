Eros Ramazzotti, il suo nuovo scatto è un tuffo nel passato. E sui social impazzano i complimenti: foto

Nostalgia del passato per il cantante Eros Ramazzotti, che ha proposto ai suoi fan una foto amarcord. Uno scatto nel quale era un giovane artista. Infatti, l’immagine in questione fa riferimento agli anni Ottanta e Novanta, quando era uno dei più talentuosi e bravi musicisti del panorama musicale italiano. Ricordiamo infatti che la sua carriera professionale è iniziata precisamente con la grande vittoria nella sezione ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo, datato 1984.

Ritornando a ciò che ha fatto vedere sul suo profilo Instagram, oltre alla foto di tanti anni fa ha corredato la stessa con una particolare didascalia: "Il tempo vola, se ti giri a guardare indietro ti accorgi di aver dato molto e di non essere ancora sazio nel dare. Questa è la mia attitudine da sempre. Tanta forza per tutti in questo momento così difficile". Il suo post, che evidentemente tocca la crisi causata dall'emergenza sanitaria, è stato accompagnato da diversi cuori rossi.

























La sua foto è stata apprezzata da tantissimi utenti. Più di 22 mila i mi piace totalizzati da Eros, che ha inoltre potuto leggere con estremo piacere i commenti lasciati dai suoi follower. Ecco quali sono stati i principali: "Tu hai ancora tanto da dare a tutti noi con la tua musica. Sei un grande", "Non essere mai sazio, abbiamo bisogno di te sempre", "E noi ti aspettiamo per nuove e grandi emozioni", "Dacci dacci, aspettiamo tutti i tuoi nuovi lavori. Questa è la nostra forza".























Ma non è finita qui perché tantissime altre persone hanno manifestato un grande supporto all'artista. E lo hanno ovviamente invitato a ritornare con ancora maggior entusiasmo. Infatti, c'è chi ha aggiunto: "La nostra immensa fortuna la tua voglia di dare", "Ti amo Eros", "E meno male che non sei ancora sazio!", "All'epoca ero follemente innamorata di me", "Wow, che figo, mi hai fatta innamorare", "Non mi stancherò mai del tuo dare", "Continua a donarci emozioni".

Si era vociferato con forza nei giorni scorsi di una presunta relazione tra lui e l’ex di ‘Uomini e Donne’, Sonia Lorenzini, perché erano stati visti assieme. Ma Ramazzotti ha smentito categoricamente: “Tra noi non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente”.

