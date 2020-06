Federica Panicucci, prima passeggiata con i figli. E l’occhio cade proprio lì: “Sempre al top!”

Look niente male per la conduttrice Federica Panicucci, che riesce sempre a sorprendere tutti. Stavolta ha deciso di indossare per uscire di casa mascherina, guanti e stivali tutti completamente abbinati. Infatti, sono di colore nero. In sua compagnia l’inseparabile Marco Bacini e i suoi figli, con l’uomo che sembra proprio abbia instaurato un bellissimo rapporto con Sofia e Mattia. La presentatrice ha dunque la mascherina nera, mentre la figlia l’ha preferita rossa e la sua dolce metà bianca.

Sia lei che Marco hanno guanti neri e resistenti. A paparazzarli per strada ci ha pensato il settimanale ‘Oggi’, che ha pubblicato le immagini sulla sua rivista. Inoltre, la Panicucci la si può vedere con bellissimi tacchi, più precisamente stivali con la presenza di tacchi. I suoi capelli li porta molto lunghi, mentre non è ovviamente possibile osservare completamente il suo trucco a causa del dispositivo di protezione individuale. La passeggiata è stata fatta per un motivo particolare. (Continua dopo la foto)

























Il figlio Mattia di 12 anni aveva infatti preso un appuntamento con il suo barbiere per tagliarsi finalmente i capelli e l’intera famiglia ha quindi sfruttato l’occasione per dare vita ad una passeggiata per le strade di Milano. Inoltre, l’attentissimo paparazzo non ha perso nessun momento della camminata familiare. Ed è riuscito anche a riprendere un episodio: alla donna le cade per terra un biglietto e Federica, con la sua classica eleganza, si piega per raccoglierlo e lo riprende con sé. (Continua dopo la foto)























In un’intervista rilasciata recentemente a ‘InTv’, la Panicucci ha raccontato la particolarità di fare televisione con ‘Mattino Cinque’: “Questo programma ha il pregio di dare il buongiorno agli italiani. È una grande responsabilità, ma anche un grande piacere. Il successo sta nell’entrare nelle case in punta di piedi, con rispetto. Diventare di famiglia. Essere una di famiglia significa responsabilità e gratitudine. Abbiamo solo ripreso da dove ci eravamo lasciati”. (Continua dopo la foto)

A giugno Mattino 5 sarà condotto solo da Francesco Vecchi e basta. Durante l’intervista Federica Panicucci ha anche parlato della sua vita privata. Ultimamente al centro del gossip per il matrimonio con Marco Bacini, la conduttrice ha detto durante l’intervista: “Mi piace tenere la mia vita privata protetta il più possibile”. Dunque, non ha moltissima voglia di soffermarsi sugli aspetti intimi.

