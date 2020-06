Benedetta Parodi pubblica questa foto e i fan, super attenti, scoprono quel particolare

La conduttrice televisiva e giornalista Benedetta Parodi è finita al centro di una discussione social. Tutta ‘colpa’ delle sue gambe, che ha ripreso in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Già in passato molti utenti avevano posto l’attenzione su questa parte del corpo di altre donne, come ad esempio di Alessia Marcuzzi e Maddalena Corvaglia, ma adesso si sono concentrati su un dettaglio specifico. Un particolare che ai follower super attenti non è proprio passato quindi inosservato.

Nell’immagine in questione, oltre ad ammirare un bellissimo sorriso sul suo volto, si possono notare sulle gambe dei capillari dilatati. Dunque, la donna soffrirebbe di capillari rotti, anche se non lo ha mai annunciato ufficialmente. Nemmeno questa volta ha voluto commentare alcuni messaggi dei suoi seguaci, che comunque le hanno dispensato dei consigli per risolvere il problema. Un fan le ha nominato direttamente il trattamento per gettarsi alle spalle questo fastidio. (Continua dopo la foto)

























La soluzione avanzata da una persona è la sclerosanti. Di cosa si tratta? Stando a quanto si può leggere sul sito dell’Istituto Dermatologico Europeo, “la scleroterapia è, senza dubbio, la tecnica più usata per eliminare il fastidioso problema dei capillari dilatati ed evidenti. La sostanza iniettata, in genere polidocanolo, danneggia l’endotelio provocando una reazione infiammatoria e una fibrosi dell’intera parete venosa”. Chissà se deciderà di seguire questa indicazione. (Continua dopo la foto)























Ovviamente non tutti si sono soffermati solamente su questo. La meravigliosa foto della bellissima Benedetta ha conquistato quasi 12 mila like. E sono stati regalati numerosissimi complimenti. Eccone alcuni: “Ciao Bene, sei bellissima”, “Ma come siamo belle. Il sole ce l’hai dentro”, “Bellissima e stupenda, come una principessa”, “Trasmetti positività ed energia”, “Sempre bella e sorridente, sei un bijoux”. E ancora: “Bisogna sempre essere positivi come te”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Piove.. ma va bene lo stesso! #thinkpositive Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 4 Giu 2020 alle ore 12:43 PDT

Alcuni giorni fa è stata invece apprezzata per un’immagine incantevole ed emozionante: “Una sorpresa”, ha scritto nella didascalia dello scatto. Benedetta Parodi ha infatti pubblicato uno scatto incantevole ed emozionante, in cui si vede un nido di uccelli con dentro 5 uova color ‘verde tiffany’. Un’immagine da sogno, che la conduttrice ha ricevuto e ha voluto condividere con i suoi seguaci.

Flavio Montrucchio, decisione ormai presa. È lui ad annunciare tutto