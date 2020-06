“Perché l’ho fatto?! Mi sono pentita”. Lory Del Santo, fatti ‘succosi’ tra lei e Donald Trump

Lory De Santo ha sfiorato i l’titolo’ per poco. Lo ha ammesso di recente, la storica soubrette del “Drive In”, proprio durante la diretta de “I Lunatici” su Rai Radio2. I treni, quelli giusti, devono essere presi per tempo. Non è accaduto a Lory Del Santo, che ha colto l’occasione per tornare a parlare su quella ‘vecchia’ storia con protagonista il Presidente USA, Donald Trump.

Al cospetto dei due conduttori radiofonici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, per "I Lunatici", Lory Del Santo non si è trattenuta. Lo ha ammesso senza troppi giri di parole: "Ci penso ogni tanto. Ma perché gli ho detto di no?"."Mi sono pentita di aver detto di no a Donald Trump". Era il 2016 quando venne portata alla luce la "velocissima relazione, appena un flirt", con il Presidente.

























A distanza di tempo, Lory sembra non aver messo a tacere quel piccolo, grande rimpianto, che poteva vedere lei e non Melania, al fianco del celeberrimo Presidente USA: "Un uomo a cui ho detto no e poi me ne sono pentita? Donald Trump! Mi è dispiaciuto poi, tornassi indietro avrei voluto fare un esperimento. Ci penso ogni tanto, ma perché gli ho detto no? Ad un certo punto se uno ti corteggia è perché gli piaci, quindi devi decidere, un corteggiamento non può essere troppo lungo".















E ha aggiunto qualcosa, rivelando le doti da degno corteggiatore: "Trump sa corteggiare, è bravo, tutti gli uomini quando sono ricchi ti dicono vieni da me, lui invece è generoso in questo, ti raggiunge. Molti uomini danno direttamente appuntamento in una stanza da letto, Trump invece è uno che per ottenere si concede. Gli ho detto di no perché in quel periodo stavo chiudendo una storia e non ero liberissima".









Ed effettivamente Lory Del Santo aveva il cuore impegnato e mai avrebbe sarebbe caduta in tentazione: “Io non tradisco. E invece a volte bisogna anche tradire per sperimentare. Ma io non sono capace. Tradimenti subiti? Certo che ce ne sono stati. Ma a me non piace soffrire. Ho pianto tanto per amore, fiumi di lacrime, ma quando ti accorgi che le lacrime sono sprecate, smetti di piangere”.

