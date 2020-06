Non è un momento facile per Belen Rodriguez, ancor più bersagliata del solito dal gossip da quando è ufficiale la rottura con Stefano De Martino. Dopo l’annuncio della crisi, la ex coppia domina i siti e le pagine dei giornali di cronaca rosa e ovviamente anche un minimo movimento social fa notizia.

Lei si trova a Milano insieme a Santiago, il figlio avuto con De Martino, mentre lui da oltre un mese si trova a Napoli per motivi di lavoro. L'ex ballerino di Amici attualmente si trova impegnato nella registrazione dei nuovi episodi del programma comico Made in sud in partenza a breve. Sui motivi dell'addio si è detto e scritto di tutto, ma di fatto nessuno dei due ne ha parlato apertamente. Belen ha parlato per prima in un video pubblicato poco dopo l'indiscrezione bomba lanciata dal settimanale Chi.

























Ci ha messo la faccia per evitare supposizioni inesistenti ma il popolo della rete ha mormorato comunque e ipotizzato varie cause della separazione, anche alla luce delle parole di Belen, che in alcuni commenti ha parlato di problemi che si ripetono "solo perché te ne accorga per davvero come stanno le cose". Su Instagram non ha mai smesso di essere attiva e da qualche giorno a questa parte si fa sempre vedere accanto a un ragazzo.















È Mattia Ferrari il ragazzo con cui l'argentina si riprende di continuo. A casa come nei locali, da sola ma anche con Santiago: Belen è con lui nella maggior parte delle sue storie e Mattia sembra essere in grande sintonia con il figlio. Tutta questa vicinanza poteva non insinuare qualche dubbio? Certo che no, ma ancora una volta Belen ha deciso di spegnere sul nascere ogni supposizione.











Sempre a mezzo Instagram, qualche ora fa la showgirl ha postato una serie di Storie con Mattia Ferrari: “C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato naturalmente… Leggermente gay”, dice inquadrandolo, con lui che si spennella il viso con un po’ di terra mentre trucca un’amica. Con loro anche Santiago, che interviene così: “Proprio gay”. Insomma, capitolo chiuso: Belen non ha un nuovo fidanzato.

