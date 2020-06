Stefano e Belen, Jeremias non usa mezzi termini. Anzi, il fratello dell’argentina lo fa sapere a caratteri cubitali. FOTO

Belen e Stefano De Martino vanno avanti per messaggi velati e ‘frecciatine’. Il ‘caso’ si infittisce, ma pare che si sia giunti a ricostruire i primi pezzi del puzzle che andrebbero a fare comprendere i motivi del loro allontanamento. Una crisi di coppia, cominciata prima del lockdown che, in una situazione di isolamento forzato, ha sicuramente accentuato il problema. E come se non bastasse, anche Jeremias dice la sua, mettendo ancora più carne a cuocere.

Il mondo del gossip non molla la presa e la stessa Belen si dice stanca: "Sono stanca di vedere articoli che cambiano la versione delle cose. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più. Se sono in giro per la città e vedo persone, non è colpa mia". L'argentina avrebbe incontrato il suo ex storico, Andrea Iannone a cena insieme al fratello Jeremias. Ma su questo Stefano De Martino ha preferito non spendere troppe parole.

























"Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l'età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata", ha affermato di recente De Martino, per poi lanciare la frecciatina, poi prontamente rimossa dalle stories Instagram, che vedeva una foto di Massimo Troisi con tanto di scritta: "Pensavo fosse amore invece era un calesse". A chi si stava riferendo?















Meglio rimuovere tutto e farlo subito, e così è accaduto. In pochi minuti il post di De Martino non è stato più visibile, peccato però che tra gli utenti c'è stato un 'pistolero' più veloce che ha saputo appropriarsi dell'immagine e lasciarla circolare deliberatamente in rete. Si mette un punto e si va a capo, ma non senza perseverare in questo ambiguo scambio di messaggi a distanza. Questa volta ci pensa Jeremias Rodriguez.









La foto ritrae Jeremias Rodriguez in compagnia della sorella Belen e del piccolo Santiago. Non le manda certamente a dire zio Jeremias, e infatti ad accompagnare la foto una didascalia che non lascia spazio a troppe interpretazioni: “Il grande AMORE ha, alla base, un’idea di FAMIGLIA”. Le parole ‘amore’ e ‘famiglia’ sono state evidenziate in maiuscolo. Un messaggio per Stefano?

