Luca Argentero e Cristina Marino, il primo ritratto di famiglia con la figlia Nina Speranza: la foto

Nei giorni scorsi sono scoppiate delle polemiche per alcune foto riguardanti Nina Speranza, la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino. I due neo genitori hanno minacciato di ricorrere alle vie legali. Infatti, fino ad oggi, avevano deciso di farla vedere senza riprendere il suo viso perché ci tengono tantissimo alla sua sicurezza e alla loro privacy. Nelle scorse ore, sul social network Instagram, hanno proposto le prime due foto di famiglia e la didascalia scelta è stata un vero e proprio monito.

Le immagini sono bellissime, infatti i due attori sono raggianti con Cristina che tiene tra le sue braccia la bimba. Non si vede nemmeno questa volta il volto della neonata, coperto dalla presenza di un fiorellino. Luca e la sua dolce metà sono abbracciati e si tengono la mano. Un quadro familiare fantastico, che ha entusiasmato tutti i loro fan. Ma, come detto poco fa, il messaggio lanciato dalla coppia è eloquente e non ha bisogno di essere accompagnato da interpretazioni.

























Questo quanto scritto sul profilo di Luca: "Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore". Dunque, spetterà solo a loro continuare a far vedere la piccola a tutti i loro ammiratori. Se qualcuno penserà di 'rubare' qualche foto, dovrà poi vedersela con gli avvocati di entrambi. Le istantanee hanno ottenuto un consenso straordinario, infatti si registrano quasi 260 mila mi piace. Innumerevoli i commenti lasciati dagli utenti, compresi personaggi noti.























Infatti, tra i tanti messaggi spiccano quelli di Alessandro Cattelan, che riempie di cuori le immagini, di Elisabetta Canalis: "Tantissimi auguri a te e a Cristina Marino", di Alessia Ventura: "La felicità" e di Nicolas Vaporidis: "Una mamma con due bambini" per citarne alcuni. Questi altri complimenti dei seguaci comuni: "Complimenti per la bellissima famiglia", "Magnifici", "Che belli", "Più belli non esistono", "Mamma mia che bellezza", "Innamorata di voi".

•Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore•

Nello scatto di qualche giorno fa, Nina Speranza era tutta raggomitolata sul letto, di schiena, anche se si vede il faccino spuntare di profilo. Cristina Marino ha voluto far ‘parlare’ soltanto l’immagine, limitandosi a scrivere un semplice “Tu” nella didascalia del post che, nemmeno a dirlo, ha ricevuto cuori e commenti a valanga. Anche, ovvio, quello di papà Luca, che ha subito commentato con l’emoticon di un cuore rosso.

