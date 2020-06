Passano gli anni ma Elenoire Casalegno rimane sempre bellissima. Per lei hanno perso la testa decine di uomini, uno su tutti Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte, sempre legato a donne bellissime, negli anni scorsi ha usato parole estremamente lusinghiere per Elenoire Casalegno. È passato tanto tempo da quando, insieme, riempivano le pagine dei giornali.

Adesso, Elenoire Casalegno vive con gioia la relazione con Andrea, un broker finanziario conosciuto nel 2019. A causa del lockdown, però, i due non si sono visti per mesi. Elenoire e il compagno, fin dagli inizi del loro rapporto, hanno vissuto una storia a distanza: la conduttrice di Tv 8 a Milano, la sua dolce metà a Roma. Le distanze non hanno danneggiato il sentimento e la complicità che si è creata fin dall’inizio. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità la 44enne ha parlato di questa nuova fase della sua vita, decisamente più bella e intensa da quando c’è Andrea. Non solo: Elenoire ha menzionato pure il matrimonio e il divorzio, non ancora ufficializzato, dal direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi. Continua dopo la foto

























“Grazie ad Andrea oggi sono una donna serena. Per la prima volta qualcuno si prende cura di me, si fa carico dei miei pensieri più complessi, mi dice: “Non preoccuparti, andrà tutto bene”. Prima di conoscerlo ero sempre stata io a portare avanti la coppia, me la caricavo proprio sulle spalle. Invece ora lo fa Andrea. Ed è una bellissima sensazione”, ha raccontato Elenoire Casalegno alla rivista diretta da Venturella Sforza. Continua dopo la foto















Prima di conoscere Andrea, broker finanziario di 44 anni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha amato Dj Ringo (dal quale ha avuto la figlia Swami, 21 anni, studentessa di Lettere col sogno di diventare giornalista), Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini (componente dei Timoria). Dal 2014 al 2017 è stata sposata con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4. Nonostante la passione per Andrea Elenoire Casalegno preferisce al momento non fare grandi progetti. Continua dopo la foto











Dunque no al secondo matrimonio per l’ex modella che, tra l’altro, deve ancora divorziare ufficialmente dall’ex marito Sebastiano Lombardi. La rottura tra i due è avvenuta nel 2017, le pratiche per l’addio legale sono partite da tempo ma l’emergenza Coronavirus ha bloccato l’intera faccenda. “Ho smesso di sognare, ho imparato a godermi la singola giornata. Prima mi proiettavo troppo in là, cercavo sempre di scrivere il mio futuro o rimuginavo sul passato, così non mi godevo niente”, ha spiegato Elenoire. In attesa di scoprire se Vite da copertina – il programma di costume e cronaca rosa che Elenoire conduce tutti i giorni su Tv 8 in coppia con Giovanni Ciacci – sarà riconfermato per la prossima stagione televisiva la Casalegno è concentrata sulle vacanze estive. Che saranno al mare, in totale relax, armonia e ovviamente accanto al suo Andrea.

