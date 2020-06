“Io e lui? Magari…”. Serena Enardu, quel ‘lui’ è Alessandro Graziani. Lo ha detto

Serena Enardu scatenata sui social network qualche ora fa. Sul suo profilo Instagram ha infatti postato alcune storie durante la messa in onda della puntata di ‘Uomini e Donne’. Nel dating show di Canale 5 di Maria De Filippi c’era Alessandro Graziani, il quale ha spiegato come sono andate le cose con l’imprenditrice sarda e il perché i due abbiano troncato l’amicizia. La padrona di casa lo ha invitato proprio per fargli dire se fosse stato single nel momento in cui ha corteggiato le ex troniste.

Il settimanale ‘Chi’ si è invece posto l’obiettivo di comprendere quanto sia durata questa relazione, sempre se ci sia stata davvero. Allora, l’ex gieffina ha iniziato a trasmettere in diretta per dire la sua: “Io sono basita” e si è scusata con Alessandro per ciò che sta subendo. Poi Serena ha proseguito, affermando: “Magari avessi avuto una relazione di quattro mesi con Alessandro, a questo punto posso solo dire magari”. Ma lo sfogo non si è interrotto in questo modo. (Continua dopo la foto)

























Ha infatti voluto chiudere questa situazione per lei imbarazzante, aggiungendo: “Una cosa la voglio dire, in tutto questo periodo ho pensato che la cosa peggiore fosse l’ignoranza, oggi invece penso che forse la cosa peggiore che c’è nel mondo sono i visionari, i cantastorie, le persone che ci convincono che siano successe delle cose, te le attribuiscono e poi te le fanno pagare. C’è davvero da avere paura di queste persone, c’è da avere paura dei malati di mente”. (Continua dopo la foto)























A difendere sua sorella nelle scorse ore ci ha pensato Elga, che ha attaccato Pago: “L’uva è acerba, l’uva è bugiarda, l’uva è pu***a, l’uva è finta, l’uva è brutta, l’uva è truccata. Firmato: la volpe che non ci arriva”. Un chiaro riferimento alle ultime accuse dell’artista rivolte nei confronti della donna. Serena aveva invece detto in precedenza: “Sei becero! Abbi il coraggio di dire perché ti ho sbattuto fuori di casa!”. Una guerra che sembra non destinata a finire nel breve periodo. (Continua dopo la foto)

Ed ancora Serena aveva continuato così: “Stamattina mi aspettavo di tutto ma non di svegliarmi con l’intervista di Pago su Chi in cui racconta una manica di fesserie. Mi spiace perché capisco che è per vendere il libro, perché si legge dall’articolo che è una propaganda meschina per la vendita del libro, dove deve svelare questo mistero di Pulcinella. Sono veramente imbarazzata per te, credimi”.

Serena Enardu furiosa, è un fiume in piena dopo la scoperta su Pago: “L’ho sbattuto fuori di casa”