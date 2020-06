Nelle scorse ore Barbara D’Urso ha postato, su Instagram, una foto con Massimo Troisi, scomparso il 4 giugno 1994. L’attore napoletano, classe 1953, ha avuto problemi di salute fin da bambino. A causa delle continue febbri reumatica ha avuto una grave degenerazione della valvola mitrale.

Massimo Troisi è morto il giorno dopo la fine delle riprese del suo ultimo film, ''Il postino''. L'attore si è spento a Roma nel 1994 all'età di 41 anni, ad Ostia, a casa della sorella Annamaria Troisi. Massimo era andato a schiacciare un pisolino dopo il pranzo ma intorno alle 15, quando la sorella ha provato a svegliarlo, non c'è stato più nulla da fare. Massimo Troisi e Barbara D'Urso erano amici grazie a Mauro Berardi, storico compagno della conduttrice dal quale ha avuto due figli.

























Berardi, produttore indipendente e socialmente impegnato, ha infatti scoperto e lanciato cinematograficamente Massimo Troisi, producendo i suoi primi quattro film. A 26 anni dalla sua scomparsa, Barbara D'Urso ha voluto ricordare Massimo Troisi sui social pubblicando una foto che li ritrae insieme. "Caffeuccio con Massimo #caffeuccio #massimotroisi #amiciziavera #partedellamiavita", ha scritto la conduttrice.















Nella foto i due sorridono alla fotocamera e in tanti hanno notato la differenza tra la Barbara di oggi e quella di ieri. Tantissimi i commenti e le critiche arrivate sotto al post: un vero fiume di veleno per Carmelita. "Eri completamente diversa in viso, alla faccia di te quando dici che non sei rifatta", si legge. "Però com'eri brutta Barbara col cuore", "Min*** se eri cessa da giovane", rincara la dose un altro.









“Ma quanto eri brutta…non che ora tu sia bella… Cosa non fa la chirurgia…”, le scrive uno. “Per fortuna che dici di non essere rifatta, sembri più vecchia in quella foto che adesso”, “È rifatta dalla testa ai piedi… Guarda bene com’era e com’è oggi”.

