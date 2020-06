Filippo Magnini e Giorgia Palmas incinta: la famiglia si allarga e allora via alla novità

Filippo Magnini e Giorgia Palmas diventeranno genitori. Come annunciato dalla coppia un po’ di tempo fa, lei è incinta e visto che la famiglia è in procinto di allargarsi, hanno preso una decisione importante per il loro futuro. Infatti, si sono trasferiti nella loro nuova abitazione. A beccarli è stato il settimanale ‘Nuovo’, che ha effettuato degli scatti mentre la coppia era intenta a traslocare. L’ex nuotatore è ripreso mentre aiuta gli operai a scaricare tutti i cartoni da portare nella nuova dimora.

L'ex velina di 'Striscia la Notizia' ha invece salutato i presenti per recarsi al supermercato, dove ha fatto la spesa. A quanto pare, la nuova casa è decisamente più grande di quella precedente. Il loro obiettivo è dare un tetto più che confortevole alla futura nascitura. In questa casa ci sarà spazio ovviamente anche per la figlia Sofia, che la Palmas ha concepito con l'ex giocatore di calcio Davide Bombardini. Per quanto riguarda le nozze, è invece tutto rinviato.

























Il matrimonio è stato evidentemente spostato a causa del male del momento e delle varie limitazioni imposte. A proposito di questo, entrambi hanno detto al settimanale 'Chi': "Avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore. Per noi non cambia nulla, siamo per il rispetto che limita la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune. Infatti, è tutta la vita che aspettavamo di incontrarci, sono stati due anni intensi che valgono una vita".























Magnini ha aggiunto: "Siamo stati sempre insieme, nel momento difficile del processo lei mi ha dato la forza di lottare". L'ex sportivo è riuscito infatti ad essere assolto soltanto recentemente dalle pesanti accuse di doping. E la Palmas gli è stato di grande aiuto per superare quei terribili momenti. Adesso, è invece tempo solo di godersi gli aspetti positivi. In attesa della bimba, possono già cominciare a pensare a tutti gli effetti alla nuova casa nella quale vivranno.

Nonostante il rinvio delle nozze, qualche settimana fa la donna si è fatta vedere con l’abito da sposa dai suoi fan. Un vestito lungo, di colore bianco, ricoperto in pizzo e munito di una profonda scollatura sulla schiena che ha lasciato tutti gli utenti a bocca aperta. Il suo sorriso è quasi paragonabile a quello di una bambina super felice, che sa di essere vicina al coronamento di un sogno.

