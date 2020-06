Chiara Ferragni, mai visto il padre? Lontano dal clamore del gossip e dello showbiz, ecco Marco

Chiara Ferragni è l’influencer più famosa d’Italia ma anche il resto della famiglia Ferragni non scherza. Con il tempo e sulla scia del successo di Chiara mamma, papà e sorelle si sono ritagliate uno spazio tutto loro. Pensiamo a mamma Marina Di Guardo, che dopo anni passati a lavorare nel mondo della moda si è affermata come scrittrice e ormai la ritroviamo spesso ospite nei salotti televisivi o testimonial.

La piccola di casa, Valentina, sta seguendo le orme di Chiara e ha già un discreto successo come testimonial di brand internazionali mentre l'altra, Francesca, è lontana dal mondo dello spettacolo. Si è laureata in Odontoiatria e Protesi Dentale e svolge la sua attività a Cremona nello studio del padre Marco.

























Marco Ferragni è sbarcato su Instagram nel dicembre del 2017 e conta già più di 100mila follower. Una trentina di post. Nel suo profilo si legge che è dentista, freerider, windsurfer, papà e nonno felice. Tra gli scatti, infatti, non mancano quelli del nipotino Leone, il figlio di Chiara Ferragni e del rapper Fedez. In generale Marco è tutto sport e lavoro, adora il windsurf e lo sci.















Marco si è separato dalla moglie Marina quando Chiara aveva 15 anni ma con lei ha sempre mantenuto un rapporto ottimo, tanto che ancora oggi la famiglia si riunisce al completo per vacanze, pranzi e feste. Dopo il divorzio da Marina, Marco si è rifatto una vita, ha sposato un'altra donna e ha avuto un figlio maschio. Tra gli scatti pubblicati da papà Marco e da Chiara si nota l'impressionante somiglianza trai due. Capelli biondi e gli stessi occhioni azzurri che ha preso anche il piccolo Leone.









Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno piccolavale🎂 @valentinaferragni Un post condiviso da Marco Ferragni (@marcoferragni_) in data: 29 Dic 2017 alle ore 9:24 PST

Una somiglianza fisica, ma non caratteriale, come detto dalla stessa Chiara in un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Mio padre è riservato: davanti al ciclone “Ferragni” si imbarazza – aveva raccontato l’influencer -, anche se ne è orgoglioso, mia mamma più rock, quindi simile a me. Ma in fondo non somiglio a nessuno dei due, sono più positiva”.

