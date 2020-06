Nella crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ci sarebbero numerose persone oltre alla coppia. Il settimanale Oggi, svela alcuni retroscena sul ballerino e conduttore e la showgirl argentina. Ma andiamo con ordine. L’amore sboccia ad Amici, e per Belen, Stefano lascia la fidanza di allora, la collega e cantante Emma Marrone. Poi la nascita del figlio Santiago e il matrimonio. Nel 2015, con un comunicato stampa rilasciato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione. Da lì la vita da separati: Stefano non ha mai confermato i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti, mentre Belen ha vissuto una storia di due anni con Andrea Iannone, il pilota di Moto GP che dopo la showgirl ha avuto una relazione con Giulia De Lellis.

Nel 2020 le voci di crisi ‘confermate’ dal settimanale Oggi. Una crisi sfociata in una lite sentita da tutto il palazzo “quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti”. È stata l’argentina a confermare e parlare con i suoi follower: “Sono stanca di vedere articoli che cambiano la versione delle cose. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più. Se sono in giro per la città e vedo persone, non è colpa mia”. Il riferimento è all’ex Andrea Iannone, incontrato a cena insieme al fratello Jeremias. (Continua a leggere dopo la foto)

























Stefano non ha mai commentato ala vicenda. E anche oggi, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il ballerino ha preferito non commentare la crisi con la moglie. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”, ha detto. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma le voci corrono e quella di un presunto tradimento del ballerino è una delle tesi più chiacchierate. “Le avventure di lui e la gelosia di lei, questo è. – si legge sul settimanale – La crisi è scoppiata prima della quarantena, intorno a gennaio. Fonti vicine a Stefano, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a “sfarfallare”, a concedersi avventure. E nella conseguente «smania di controllo di Belen: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue. (Continua a leggere dopo la foto)









Non solo Belen e Stefano, tra i motivi della crisi ci sarebbero anche attriti tra le due famiglie: “Poi c’è la guerriglia tra le famiglie di origine: quella di Belen è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia; i De Martino sono stati invece esiliati”.

