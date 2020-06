Andreas Muller senza parole per la sorpresa di Veronica Peparini. Quel gesto fa ‘sciogliere’ tutti

Una sorpresa di compleanno davvero speciale per Andreas Muller, che può ritenersi molto felice. Nella giornata di ieri, 2 giugno, il ballerino ha infatti compiuto 24 anni ed è stato ricoperto di auguri, che gli hanno reso memorabile il giorno. Tra le varie dediche c’è stata quella della fidanzata Veronica Peparini, la quale le ha regalato un bellissimo post. Poi la grande sorpresa si è materializzata in serata. Ed è stato proprio lui a postare il filmato sul suo profilo Instagram.

Nelle immagini in questione si possono vedere Andreas e Veronica ritornare nella propria abitazione dopo una giornata caratterizzata da prove ad ‘Amici’. In seguito, si può ascoltare la canzone di tanti auguri. Dunque, l’insegnante del talent show condotto da Maria De Filippi le ha fatto proprio una bellissima festa a sorpresa, che lui non si aspettava assolutamente. Sia gli amici che i suoi familiari sono riusciti a rivedersi, dopo un lungo periodo nel quale non è stato possibile incontrarsi. (Continua dopo la foto)

























Nella pubblicazione del video, Andreas ha voluto dire grazie ai tanti che lo hanno omaggiato in questo giorno speciale. Infatti, ha scritto: “Grazie a voi per la sorpresa di ieri sera. Grazie alla mia famiglia che siete la mia vita. E grazie ad una donna speciale come te”. Un gesto che ha fatto comprendere ancora di più il suo immenso amore nei confronti di lui. Il giovane ha anche fatto vedere a tutti i suoi follower la foto di gruppo, con la presenza della torta. Ed ha lasciato un altro commento. (Continua dopo la foto)























“Non c’erano tutti, ma una bella parte di cuore”, ha riportato. Andreas Muller ha voluto anche fare un commento sull’emergenza sanitaria in atto nel Paese ed ha anche toccato l’argomento George Floyd, l’afroamericano rimasto ucciso durante l’arresto della Polizia americana. Ma è stato soprattutto il suo momento, visto che ha mostrato di essere rimasto estremamente felice da questo regalo inaspettato. I suoi 24 anni li potrà quindi ricordare a lungo grazie soprattutto alla sua dolce metà. (Continua dopo la foto)

Questo il suo commento invece dopo la semifinale di ‘Amici Speciali’: “Grazie a voi. Per i messaggi. Per vedere sempre più in là di ciò che sembra. Grazie perché anche se pensate che siano solo messaggi, alcune volte hanno un potere su di me di condizionarmi in bene o in male. Grazie per il bene”. Andreas non ha raggiunto la finale del programma, ma ha comunque apprezzato questa sua avventura.

