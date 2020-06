“Mi fa schifo…”. Il Principe Carlo mai sentito così su Camilla. Proprio non gli va giù

Camilla Parker e il Principe Carlo rappresentano la coppia più chiacchierata in assoluto. Nonostante il loro sia davvero un grande amore, non si può dire che tra i due manchino le occasioni qualche litigio. Alcune abitudini della seconda moglie del Principe sembrano non piacere per niente e il figlio della Regina Elisabetta non le manda certamente a dire. Ecco cosa è accaduto.

Che Camilla Parker sia una donna molto amata è fuori discussione. Il Principe Carlo perde spesso le staffe, colpa le cattivi abitudini della cara amata moglie, che non sembra voler cedere di un solo passo. Carlo ha sbuffato di brutto, lasciando che la reazione si commentasse da sola. Sicuramente al primo posto, il vizio del fumo è forse il motivo principale di tante liti.

























Camilla non perde occasione di accendersi una sigaretta, cosa che il Principe ha più volte sottolineato con commenti abbastanza espliciti: "Mi fa schifo!", ha ammesso, andando su tutte le furie. Ma per amore si fa davvero tutto. Infatti Camilla ha provato a seguire una terapia in grado di farle abbandonare una volta per sempre il 'viziaccio'.















Ma non finisce qui, perché oltre al fumo, Camilla sembra essere colpita da una paura che non riesce proprio a vincere, ovvero quella di salire su un aereo. Il Principe Carlo sa benissimo che gli impegni di famiglia impongono che il mezzo venga usato molto spesso, e ha commentato così questa fobia dell'amata moglie: "Si sente paralizzata, non riesce a muoversi".









Anche in questo caso, per la Parker esiste la giusta terapia per prevenire e curare lo stress. Il metodo è detto EFT. Paura dell’aereo e il vizio del fumo sembrano essere due ‘difetti’ correlati, e sicuramente assistere al proprio marito che ‘sbotta’ in continuazione non facilita sicuramente le cose. Ma anche Carlo ha i sui difetti. Un esempio? È ossessionato dal copri water, ma per questo non esistono terapie specifiche.

