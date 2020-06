“Ci siamo!”. Anna Munafò di UeD ‘incintissima’: mostra il pancione e svela anche quanti kg ha preso

Anna Munafò è pronta a dare alla luce il suo bebè. L’ex tronista ha già scelto il nome: si chiamerà Michael. Lo aveva già comunicato lo scorso 4 aprile, quando in occasione del suo compleanno, è comparsa la foto del pancione con il nome scritto dal futuro papà Giuseppe Saporita. Un bel fiocco azzurro è pronto per essere posizionato in bella vista sulla porta di casa. Ci siamo, Michael è pronto per entrare a fare parte della ‘squadra’.

È stato spiegato tutto su Donne Magazine, quando Anna ha dato il lieto annuncio della gravidanza: “L’ho scoperto a fine ottobre. Ero a fare un aperitivo con una mia amica e scherzavamo sulla possibilità che fossi incinta. Sono passati altri due giorni e ho fatto il test. Ed è uscito positivo. Ho preso il test, l’ho impacchettato, nel senso che ho fatto proprio un pacchettino regalo. Sono andata a casa dei suoi genitori, dove lui stava pranzando”. (Continua a leggere dopo la foto).

























E proprio oggi l’ex tronista Anna Munafò, ormai giunta al nono mese, si dice pronta con un post dolce e ironico: “24 kg presi, ci siamo”. Una “Questione di giorni” per vedere nascere il piccolo Michael, che sicuramente porterà un raggio di sole nella splendida coppia, che nel dicembre del 2019 ha proferito il fatidico ‘si’. Giuseppe Saporita e Anna sono pronti anche a questo ulteriore splendido passo di una vita insieme. (Continua a leggere dopo le foto e il post).























Il messaggio dolcissimo e ironico accompagna le immagini della Munafò mentre detta ‘manovre’ in piscina: “Il materassino stava per affondare è vero, ma io mi vedo sempre una silhouette, perché in fondo è tutta una questione di punti di vista! Dai che manca poco, mi auto incoraggio. Michael muoviti”. E l’idea di creare una grande ‘squadra’ era ben chiara nella mente dei futuri genitori. (Continua a leggere dopo la foto).

“Abbiamo un sogno che ci accomuna ed é quello di creare una squadra di calcio: non con dei giocatori, ma con dei bimbi – ha raccontato subio dopo le nozze – Chissà se sarà possibile, ma nel frattempo speriamo di riuscirci! Lui viene da una famiglia numerosa, é il settimo di sette figli e a me l’idea di avere un po‘ di caos dentro casa non dispiace, anzi”. E i fan si uniscono al grido di incoraggiamento: “Anna sei bellissima, forza Michael”.

Valeria Marini e il matrimonio. La voce è di quelle bomba, come stanno le cose