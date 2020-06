Belen a letto, meraviglia assoluta. Ma non sfugge quel dettaglio che fa subito pensare a Stefano. Ah…

Belen Rodriguez mostra ancora una volta occhi che sanno parlare da soli. Basta solo guardare in faccia la splendida argentina per riuscire a captare un velo di profonda malinconia e tristezza. Lontana dal suo Stefano De Martino, la showgirl e conduttrice cade in crisi, bombardata dal gossip più pressante che non molla la sua presa. Ma la storia tra i due è giunta davvero a una rottura definitiva? I riflettori si accendono su ogni minimo dettaglio in grado di svelare l’arcano mistero.

Belen prova a distrarsi e non pensare a Stefano De Martino, lontano dal cuore ma anche fisicamente, visto che al momento il conduttore si trova a Napoli per le registrazioni del suo Made in Sud. L’argentina non fa che stare con il figlio, Santiago, con cui fa visita ad amici cari, come è accaduto per Prisca e soprattutto per l’amico Mattia Ferrari. Ogni passo di Belen diventa subito notizia. (Continua a leggere dopo la foto).

























Tante le indiscrezioni sulla coppia, rese pubbliche su noti riviste settimanali. A partire dal settimanale Chi, che ha già fatto sapere: “Belen e Stefano sono divisi da visioni diverse, aggrappati a concezioni della vita che non collimano più. Tante volte si sono allontanati e altrettante si sono ripresi”. Alla voce si aggiunge anche Oggi che rivela un dettaglio interessante in grado di creare una pista più precisa per decifrare la crisi della coppia. (Continua a leggere dopo la foto).















“A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro, e né dà triste annuncio nelle sue Stories. Da lì si interrompono le comunicazioni”. A tutto questo, si aggiunge Belen in prima persona. Il suo profilo Instagram è quasi irriconoscibile. A perdere luce, non solo lo sguardo della Rodriguez, ma anche i contenuti dei suoi post, che, prima dell’allontanamento, trasmettevano armonia e affiatamento. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram María Belén Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 2 Giu 2020 alle ore 7:42 PDT

L’ultimo post di Belen è un video, che porta un titolo autoreferenziale, quello di “Maria Belén”. Un messaggio nascosto per il suo Stefano? Per molti il gesto è un tentativo di accentuare la visibilità social, per altri un modo per riacquistare sicurezza e fiducia in se stessa. Resta il fatto che la coppia sembra procedere davvero su due pianeti differenti. Da un lato Belen, tristemente solitaria e malinconica, dall’altro Stefano, che ha deciso di gettarsi a capofitto negli impegni lavorativi. Due modi diversi per affrontare una situazione decisamente molto delicata.

