Da qualche settimana è rifinito l’idillio tra Pago e Serena Enardu, ma fino a oggi nessuno dei due si era sbilanciato sui motivi della rottura. E ora si aggiunge così uno scottante capitolo del triangolo amoroso che coinvolge i due ex protagonisti di Temptation Island Vip e il GF Vip e Alessandro Graziani, oggi volto di UeD.

Il cantante sardo ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi a cui ha concesso alcuni stralci del suo libro autobiografico di prossima uscita e ha finalmente svelato la ragione per la quale ha lasciato Serena: lei avrebbe avuto una storia vera e propria, e non un semplice flirt, con l'ex tentatore di Temptation e lui l'avrebbe scoperto per caso, spiando il suo telefono. "Serena, tu non hai avuto un flirt di 2 giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. È stata una vera storia d'amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me", si legge su Chi.

























Un risveglio 'choc' per chi ha sempre fatto il tifo per la coppia Pago e Serena Enardu, ma ancor più traumatico per lei, come svela tra le sue Storie di Instagram. Serena è furiosa e scaglia parole al veleno contro Pago dopo le rivelazioni del cantante sul loro addio, messe nero su bianco in "Vagabondo per amore" in uscita il prossimo 16 giugno e anticipate da Chi. "Sei becero! – dice la sarda – Abbi il coraggio di dire perché ti ho sbattuto fuori di casa!".















"Stamattina mi aspettavo di tutto ma non di svegliarmi con l'intervista di Pago su Chi in cui racconta una manica di fesserie – continua Serena Enardu – "Mi spiace perché capisco che è per vendere il libro, perché si legge dall'articolo che è una propaganda meschina per la vendita del libro, dove deve svelare questo mistero di Pulcinella. Sono veramente imbarazzata per te, credimi".











Prova imbarazzo per lui “perché almeno una volta potevi avere il coraggio di raccontare la verità sul perché ci siamo lasciati, anzi sul perché ti ho sbattuto fuori di casa prima del giorno in cui tu prendesti il telefono per trovarti una scusa mediocre come quella che hai scritto”, ha proseguito. E poi la conclusione: “Non ci siamo lasciati, mi dispiace per chi ha perso tempo a scrivere quest’intervista, non oso immaginare quante altre caz*ate ci sono scritte sul libro! Se mi volevi mandare una lettera di addio potevi scrivermela, non importava scrivere un libro, che poi sulla copertina dietro ha un prezzo, che devono pagare gli altri. Sei becero!”.

