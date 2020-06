Valeria Marini pronta a sposare Gianluigi Martino? L’indiscrezione arriva dal settimanale Novella 2000 che alla bella Valeria ha dedicato la copertina dell’ultimo numero. Stando a quanto riporta il settimanale diretto da Roberto Alessi, la Marini sarebbe pronta a sposare Gianluigi Martino. A loro due la convivenza ha fatto bene. Se altre coppie – vedi Belen e Stefano e Alessia Marcuzzi e il marito – hanno accusato la convivenza forzata, la Marini e il suo uomo si sono legati più che mai durante la quarantena. E pare che proprio durante la quarantena abbiano deciso di sposarsi.

E pensare che il loro amore era nato senza troppo clamore, in molti non ci avrebbero scommesso, su quella unione. E invece i due si amano più che mai. La Marini avrebbe trovato la felicità insieme al compagno e, oggi, a 53 anni, sarebbe pronta a fare il grande passo. “Questo è amore, ho paura a dirlo, ma so che nel mio cuore è così” aveva detto in una recente intervista a Verissimo. Continua a leggere dopo la foto

























E aveva aggiungo: “Lui è molto attento a me, forse nessuno lo era mai stato come lui”. Già all’epoca dell’intervista aveva confermato di provare un sentimento molto forte e ora questo sentimento li unirà in matrimonio? Ma chi è Gianluigi Martino? Si tratta di un famoso manager televisivo italiano, classe 1984, Martino ha 36 anni, quindi la differenza d’età con la Marini è notevole ma i due non danno importanza a questa faccenda. D’altronde, si sa, l’amore non ha età. Continua a leggere dopo la foto















E poi ormai siamo nel 2020, non si può dare importanza a certe cose. Gianluigi Martino è l’uomo ideale per la Marini: lui la protegge, la difende, se ne prende cura, la coccola, e la vizia. La Marini, lo sappiamo, tiene molto al suo aspetto fisico e si prende cura di sé anche quando non deve uscire. Anche in casa Valeria Marini è sempre perfetta e questo piace molto agli uomini. E infatti Gianlugi ha apprezzato. Continua a leggere dopo la foto









“Mi piace comunque curarmi, prendermi cura di me stessa. Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane”, aveva detto in una delle ultime interviste alla trasmissione radiofonica I Lunatici. Ma ora tutti vogliono sapere: questo matrimonio si farà? Per lei lui è l’uomo ideale: lo ha protetto per oltre un anno tenendo segreta la loro relazione. Lui, dal canto suo, ha fatto sapere che, oltre all’attrazione fisica, c’è dell’altro tra lui e la Marini. Sarà giunto il momento di un’unione ufficiale? Noi speriamo tanto di sì.

