Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro finalmente si sono riabbracciati. La coppia, nata dentro la casa del “Grande Fratello Vip” si è ritrovata in Sicilia, dopo che il lockdown per la pandemia li aveva tenuti a distanza. Durante il ‘Grande Fratello Vip’ i duehanno fatto impazzire milioni di telespettatori con la loro storia d’amore, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Entrambi single, con lei che aveva da poco messo fine al matrimonio con Francesco Sarcina, durante il reality di Alfonso Signorini il figlio di Eleonora Giorgi e la modella e influencer hanno iniziato a flirtare.

Clizia è uscita poco dopo l'inizio della loro frequentazione, squalificata per le pesanti frasi rivolte ad Andrea Denver; Paolo è arrivato fino alla fine classificandosi al secondo posto dietro la vincitrice di questa quarta edizione del GF Vip, l'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin', influncer, fidanzata di Federico Rossi del duo 'Benji e Fede' e modella Paola Di Benedetto.

























Il programma è finito primi di aprile e Paolo e Clizia stanno ancora insieme. Domenica i due sono stati protagonisti del Live di Barbara D'Urso e sono finiti nell'occhio del ciclone per una sceneggiata che ha fatto infuriare la conduttrice. Dopo tre mesi di lontananza Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia erano pronti a rivedersi. Il tutto davanti alle telecamere di Live-Non è la D'Urso, come annunciato da giorni e giorni da Barbara D'Urso. L'incontro non è andato però come sperato e la presentatrice napoletana è rimasta parecchio delusa dalla coppia, che aveva fatto finta di rivedersi per la prima volta davanti alle telecamere della D'Urso.















La loro storia d'amore procede a gonfie vele. A dirlo è la stessa influencer siciliana. "Mi ha conquistata il suo sapere aspettarmi. Il primo bacio c'è stato almeno un mese dopo l'inizio del GF Vip. […] Cosa abbiamo fatto in questa 'prima notte di nozze'? Fuochi e amme. Ragazzi, dopo mesi e mesi di attese abbiamo fatto, come si dice? Un no-stop, proprio no-stop, ma però abbiamo anche parlato tanto. Se le mie aspettative sono state appagate?".









“Io dal primo bacio, te lo giuro, avevo capito che fra di noi c’era una connessione e una chimica pazzesca, ed è così punto. Ti dico che è stato così. – ha detto Clizia – A Paolo diamo 10 e lode. Lui ha preso casa ad Agrigento, non viviamo nella stessa casa, perché io sto con mia glia, ma ci vediamo spessissimo. Cerco di dividermi bene tra la cucciola e il mio danzato”.

