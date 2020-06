“Ecco perché a 60 anni sono così”. Carol Alt, topless da urlo: lo scatto diventa (meritatamente) virale

Sempre pazzesca Carol Alt che a 60 anni suonati ha un fisico da paura. La donna raccoglie la sfida del periodico statunitense Sport Illustrated che ha lanciato la #SwimsuitIconChallenge e posa in topless su Instagram. Il celebre periodico americano ha invitato le donne a ricreare le più famose “Swimsuit Issue” ovvero le copertine che il magazine pubblica ogni anno dal 1964 in cui le modelle posano in bikini.

Il gioco è piaciuto anche alle star, che si sono lanciate in reinterpretazioni personali delle immagini. L’ultima ad aderire è stata proprio la supermodella e attrice americana. Carol Alt nello scatto si mostra in topless, con indosso solo collane e il pezzo inferiore del bikini. Per la posa ha preso ispirazione dalla copertina del 2008, dove compariva la modella Marisa Miller. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Volevo solo farvi sapere che continuo ad allenarmi e mi tengo in forma. Quest’anno compio 60 anni”, afferma una bellissima Carol Alt per la quale il tempo non sembra passare mai come sottolineano anche i suoi followers che non possono fare altro che ammirare la sua straordinaria bellezza. Carol Alt è stata una delle modella più famose e belle del mondo. (Continua a leggere dopo la foto)















Ancora oggi, tuttavia, l’attrice ed ex modella contitnua ad essere una delle donne più belle del mondo. Pur dovendo ringraziare madre Natura, la Alt cura molto il proprio aspetto fisico. Oltre ad allenarsi, segue anche un’alimentazione precisa e non beve alcol, se non qualhe bicchiere di vino. “Volevo solo farvi sapere che continuo ad allenarmi e mi tengo in forma”, ha raccontato al New York Post, ”Quest’anno compio 60 anni”. (Continua a leggere dopo la foto)











Sulle proprie abitudini alimentari, inoltre, ha raccontato: “Cerco di stare lontana dall’alcool perché crea dipendenza anche se durante il periodo di auto-isolamento ho bevuto un bicchiere di buon vino bianco qua e là”. Il risultato è un fisico al top della forma a 60 anni. C’è da dirlo: davvero pazzesca!

Ti potrebbe anche interessare: “Il principe, orge e bambine”. Terremoto a palazzo: la regina Elisabetta travolta dallo scandalo