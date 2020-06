Kate Middleton, l’affronto della sorella Pippa è sulla bocca di tutti. Kate Middleton è la bella moglie del principe William nonché una delle donne più invidiate al mondo. Lei e sua sorella Pippa vanno molto d’accordo e l’affronto di Pippa nei confronti della sorella maggiore è involontario… Ma che voci circolano sul loro conto? Va detta una cosa: Pippa Middleton è diventata famosa dopo essere stata scelta da sua sorella come damigella d’onore.

È stata Pippa, dopo Kate, la donna più ammirata del Royal Wedding celebrato nel 2011. In particolare, grazie al ruolo che ha ricoperto durante il matrimonio di William e Kate, tutti hanno potuto apprezzare la bellezza di Pippa, che è diventata, al pari della sorella, una star. Inoltre, dopo il Royal Wedding, è diventata a tutti gli effetti un membro della famiglia reale. E non è poco. Pur non avendo meriti o doti particolari, Pippa è diventata una star. E il suo matrimonio è stato al centro della cronaca rosa.

























Dopo il matrimonio di Kate, anche Pippa si è sposata, con James Matthews. Il matrimonio, appunto, è stato al centro dell'attenzione. Pur essendo diventata a sua volta una star, Pippa continua a essere "la sorella di". È stato così per anni, fin quando Pippa non è riuscita ad avere la sua rivincita sulla sorella che ha sempre brillato di luce propria. Non come giornalista (ci ha provato ma niente) e neanche come imprenditrice.















Pippa si è presa la sua rivincita su Kate grazie al suo matrimonio con James Matthews, uno dei rampolli della finanza più ricchi di Londra. Dire che James sia ricco non rende abbastanza l'idea. Lui è ricchissimo. E oggi Pippa ha un patrimonio di oltre 2 miliardi di sterline. Stiamo parlando di una cifra da capogiro che non sfigura vicino a quella del futuro re di Inghilterra. William, infatti, ha una eredità pari a "solo" 40 milioni di sterline.









Non solo: a breve Pippa Middleton sarà insignita di un titolo nobiliare. Quando il padre di suo marito morirà, lui erediterà il titolo di Laird of Glen Affric e lei diventerà a tutti gli effetti una Lady. Insomma, non male. La sorella di Kate è praticamente più ricca di sua sorella. E questa, per una che ha sempre vissuto all’ombra di Kate, è una grossa, grossissima rivincita.

