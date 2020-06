“Nuove mete”. Ilary Blasi a sorpresa sui social. E Totti risponde così: cosa sta succedendo

Ilary Blasi attrae i riflettori su di lei. Aria di cambiamenti anche nella vita della moglie dell’ex capitano della Roma, che si mostra in foto, come sempre incantevole ma con un’espressione molto pensierosa. A chi pensa la bella Ilary? E tra i commenti, anche quello del marito, che accompagna l’aria sognante della donna con una battutina niente male. Cosa è successo? Scopriamolo.

“La nostra meta non è mai un luogo ,ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose”, citando Henry Miller, l’ex conduttrice del Grande Fratello ha messo la pulce nell’orecchio a tutti, persino in quello del marito. Dopo mesi di lockdown e una quotidianità dedicata totalmente alla famiglia, adesso è tempo di tornare a spendere energie sui progetti futuri. (Continua a leggere dopo la foto).

























La foto di Ilary Blasi è sicuramente incantevole, ma l’espressione la dice lunga. Si mostra in primo piano e di profilo. Ma tra i commenti, anche Francesco Totti prova a fare capolino, spezzando i toni troppo aulici del post: ” Mi stai pensando eh?”, scrive l’ex capitano della Roma, con tanto di faccina sorridente. Ma questa volta, nonostante la felicità innegabile dei due coniugi, il pensiero di Ilary sembra rivolgersi altrove. (Continua a leggere dopo la foto).















È sempre stata attiva sulla pagina Instagram, tra scatti professionali, primi piani, profili, sessioni di allenamento e scene di vita quotidiana da casa Totti. Le attenzioni dei follower dovevano decidere ogni giorno, giocando a testa o croce, se seguire più il profilo della Blasi o quello di Totti, che nel frattempo, ha dispensato divertenti dirette con amici e colleghi di campo. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Ma cosa ci sarà nel futuro professionale della celebre e amata showgirl e conduttrice? I palinsesti televisivi sono stati soggetti a una notevole rivoluzione interna che anche adesso sta portando a cambiare le sorti di molti programmi sul piccolo schermo. In tanti pensano a un modo per continuare a stupire il pubblico italiano e chissà cosa avrà in mente persino Ilary Blasi. Nel frattempo si raccolgono like e commenti: “Wow che profilo perfetto, bellissima, complimenti”.

