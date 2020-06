Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro finalmente insieme. Tra i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip e il periodo di lockdown, Paolo Ciavarro non poteva più aspettare. L’incontro è avvenuto e i due non fanno che condividere i loro momenti più belli. Ma anche i più intimi. Le dichiarazioni rilasciate a Paolo a Giada Di Miceli a “Non succederà più” su Radio Radio. Rivelazioni che non risparmiano dettagli molto interessanti.

Esordisce con un tono di voce che non concede alcun dubbio. Clizia Incorvaia è felice accanto al suo Paolo e non fa che ricordarlo: "Sono felice perché è un momento magico. Stiamo insieme con Paolo e quindi finalmente dopo mesi interminabili. Ecco questo era il giusto finale". Effettivamente aspettavano questo momento da diverso tempo e l'emozione nel rivedersi è stata incontenibile. Ne parla l'influencer in modo molto dettagliato.

























"Se ci pensi noi non ci vedevamo dal 24 febbraio, io sono andata via con l'eliminazione, poi lui è rimasto ancora fino all'8 aprile. Una volta fuori la pandemia. Non si sapeva come doveva arrivare in Sicilia, poi la quarantena, tutto step by step. È stata una cosa interminabile però ce l'abbiamo fatta. La prima cosa che ha fatto mi ha chiamato subito appena uscito dal programma, 5 minuti dopo mi ha subito chiamato… Sembriamo i protagonisti di quei film apocalittici, mamma mia".















Un amore che ha totalmente rivoluzionato la vita dell'influencer siciliana, con alle spalle molte responsabilità e un fallimento matrimoniale: "Lui ha riscoperto quella Clizia ironica, con una sufficiente cultura. Avevo dimenticato quel modo di fare, ero tanto cambiata. Lui col suo modo elegante, gentile, col suo modo di sedurmi non sfacciato, rispettando i miei tempi e mi piaceva che noi c'abbiamo messo un mese prima di darci il primo bacio". E a questo punto, la rivelazione 'ch0c'.









L’attesa, la lontananza, la voglia di sfiorarsi e Clizia parla persino della prima notte d’amore: “Dopo mesi e mesi di attese abbiamo fatto come si dice? Un after, un no stop. Però abbiamo parlato tanto… Io dal primo bacio te lo giuro avevo capito che fra noi c’era una connessione e una chimica pazzesca ed è così. Punto. È alchimia proprio”. I progetti futuri non mancano, ma forse è presto per parlare di una convivenza: “Ci vedremo ogni weekend… tanto sono tre orette di treno, una di aereo. Poi concili con le cose della vita privata, la piccolina ha anche un papà, un papà che la ama tanto quindi figurati, come dicevo prima si diventa una famiglia allargata. Infatti auguro tanto amore al suo papà, di trovare una bellissima storia d’amore come la mia, mi piacerebbe tanto”.

