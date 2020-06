“Lo so, ma sono fi** lo stesso”. Elettra Lamborghini imperdibile in tutina glitterata. Ma si vede qualcosa di troppo

Elettra Lamborghini torna alla normalità. Una vita che riprende a ritmi normali, fatti di centri estetici e negozi di lusso. Dopo aver pensato alle ciglia e al guardaroba firmato, adesso Elettra è pronta per apparire più in forma di prima. No ha certamente perso l’ironia, anzi la Lamborghini, dopo un lungo periodo di lockdown, torna più attiva di prima. Sensuale? Ovviamente. Ecco come si è mostrata.

La tuta glitterata e una scollatura da capogiro, Elettra Lamborghini si apprezza senza 'se' e senza 'ma', provando a farsi scivolare addosso tutto il polverone delle polemiche spesso frutto della sua schiettezza. Non poteva che concedersi del tempo tutto per sé , facendolo ovviamente in grande stile. Un lungo pomeriggio di shopping per le vie di Milano va onorato degnamente. Ed ecco come.

























Un intero servizio fotografico dove la sensualità fa da protagonista. Le foto sono state scattate in una casa romana e vengono messe in risalto delle provanti tutine, un capo d'abbigliamento che può adeguarsi ad ogni circostanza. Tutto dipende dagli abbinamenti, dagli accessori e dalla linea, ed Elettra in fatto di stravaganze è la reginetta 'number one'.















Quello mostrato per prima in foto è un modellino morbido che trova nella scollatura tutta la sua audacia. In verde scuro, rigorosamente ricoperto di glitter e contraddistinto da pantaloni a zampa, per saper accompagnare anche corpi più morbidi che scelgono di non rinunciare mai alla tentazione di mostrare i punti forte. E la scollatura è l'arma vincente di Elettra. La foto non poteva mancare di un commento in puro stile 'Lamborghini'.









Non porta il reggiseno, ma va benissimo anche così. Elettra è bellissima e oltre il consenso dei fan, anche il suo punto di vista ha una fondamentale importanza: “Lo so, mi é spuntato un brufolo sul mento, sono in pre-ciclo… e poi non so modificare le foto, mi vedo fika lo stesso, non so voi”. Elettra, come sempre, premiata con il Nobel Simpatia. Ma si sa che prima di piacere, è importante amarsi. Capelli sciolti e lisci, braccia impreziosite con piercing di diamanti e via, il ‘resto scompare’ o può decisamente in secondo piano.

