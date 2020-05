“Mi serve come l’aria”. Simona Ventura lo confessa, lo dice con il cuore in mano e senza nessuna paura

Simona Ventura è pronta al grande passo. La conduttrice ha confermato tutto durante un’intervista rilasciata a Novella 2000: Giovanni Terzi è davvero l’uomo della sua vita. Il periodo di lockdown forzato ha permesso anche alla coppia di rafforzare un legame indubbiamente consolidato che è pronto a fare solo grandi passi in avanti. Ecco i progetti futuri della coppia.

"Giovanni e io ci sposeremo. Da dicembre in poi ogni momento sarà quello giusto". Così ha affermato Simona Ventura. Progetti futuri non solo sul piano sentimentale ma anche professionale, che vedrà i due lavorare insieme anche in un programma per Discovery, con Terzi pronto a curare le interviste e la Ventura autrice del format a dirigere tutto da dietro le quinte.

























Le dichiarazioni della conduttrice non lasciano spazio ai dubbi: "Noi siamo uno. La nostra è una famiglia. Questa quarantena credo sia stata un po' la cartina di tornasole dei rapporti, delle relazioni. Mi sa che molti avvocati divorzisti si stanno fregando le mani aspettando nuovi clienti…ma con noi resteranno delusi e non solo perché non siamo ancora formalmente sposati. In questo periodo abbiamo scoperto delle cose che ci hanno unito ancora di più".















E le idee, come già detto, non sembrano mai mancare: "Sicuramente il fatto di condividere ancora di più le nostre vite, i nostri progetti. Abbiamo elaborato e sviluppato un sacco di idee. Ho bisogno di Giovanni perché è una persona molto protettiva e molto tranquilla. Ci diamo forza a vicenda". Ed è così che viene confermata a divisione dei compiti: "Lui farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice. Spero di poter presentare ai giornali la trasmissione al più presto. Il contratto è comunque firmato, manca giusto il semaforo verde per parlare, ma ovviamente sarà dopo la fase due".









Ma tutti ricorderanno che era un’idea della conduttrice che covava già da diverso tempo. Nell’autunno 2019, Simona Ventura ha dichiarato nello studio di Verissimo: “Tra dieci anni mi vedo più dietro le quinte che davanti, a fare scouting che mi è sempre piaciuto”. Non un attimo di sosta, nonostante la pausa dal palinsesto televisivo. Super Simo ha conseguito un grande successo con la rubrica live “All’avVentura (restando a casa)”. Non rimane che attendere dicembre, quando “le nozze si faranno, speriamo senza mascherine, firmate o no”.

