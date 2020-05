“È successo poche ore prima”. Eleonora Daniele mamma, spunta il retroscena sul giorno del parto

Da cinque giorni la conduttrice televisiva di ‘Storie Italiane’, Eleonora Daniele, può farsi chiamare mamma. Lo scorso 25 maggio è infatti nata Carlotta, un po’ in anticipo visto che il parto era previsto per giugno. Il nome della piccola è stato scelto per omaggiare la nonna materna della donna. Adesso spuntano alcuni retroscena interessanti riguardanti le ore precedenti al lieto evento. A raccontare tutto è il settimanale ‘Di Più’, che ha rivelato degli aneddoti davvero inaspettati.

A quanto pare, le sue prime contrazioni sono avvenute proprio subito dopo la sua conduzione del programma Rai. Il settimanale ha infatti riportato: "Dopo la consueta riunione di redazione, Eleonora, all'improvviso, è stata colta dalle prime contrazioni. Allora il marito Giulio, all'erta da giorni, si è scapicollato dalla moglie e l'ha accompagnata immediatamente nella clinica dove la coppia aveva deciso di far nascere la piccolina". Vediamo quindi cosa è successo nei dettagli.

























Precisamente, verso le ore 18 ha avuto le contrazioni in questione e alle 20.15 è stata sottoposta al parto cesareo per far venire alla luce la bebè. Quest'ultima era attesa da tantissimo tempo, ma la grande soddisfazione è arrivata solo all'età di 43 anni. La presentatrice tv e la sua dolce metà sono legati sentimentalmente da 16 anni e si sono sposati nel settembre 2019. Adesso, la Daniele può godersi appieno questa maternità. Ma sta già ricaricando le batterie per ritornare in tv.























Eleonora è infatti già stata confermata dai vertici di viale Mazzini, che la aspettano per la prossima stagione televisiva, quando condurrà ancora 'Storie Italiane'. La sua prima apparizione nel piccolo schermo si materializzerà a settembre. Anche l'artista Ivana Spagna, oltre a moltissimi colleghi, ha voluto fare una dedica alla bimba. "A te che porti il sole, a te che porti amore, a te che con un tuo sorriso rendi bello il mondo all'improvviso… Dedicato a Carlotta".

E la neo mamma ha replicato: “Grazie alla mia straordinaria amica Ivana Spagna per questo omaggio affettuoso. Ivana mi hai fatto commuovere. Grazie”. Questo invece l’annuncio sulla nascita di Carlotta: “E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore . La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, , desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita”.

