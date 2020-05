Gabriel Garko si mostra completamente nudo: la foto nella doccia infiamma il pubblico femminile

Uno degli attori più amati ed anche apprezzati esteticamente dalle donne è indubbiamente Gabriel Garko. Che non fa molto per evitare di scatenare reazioni del web. Infatti, se qualche giorno fa aveva deciso di rendere ‘piccante’ il suo profilo social con uno scatto senza maglietta, stavolta è andato oltre e si è immortalato in una posa ancora più ‘bollente’. Ha voluto rendere partecipi tutti i suoi fan del momento precedente la doccia e quindi si è tolto praticamente tutti i vestiti.

L’uomo ha coperto esclusivamente la zona intima, ma ha fatto capire di essere completamente nudo. Un’immagine che molti hanno considerato artistica. Si è spogliato all’interno del bagno di casa ed ha dunque posto l’attenzione su metà fisico. Si possono ammirare i suoi straordinari pettorali e le sue gambe impeccabili. Inevitabilmente i suoi follower non si sono riusciti a trattenere ed hanno cominciato ad inondarlo di commenti, tutti super positivi e provocanti. (Continua dopo la foto)

























In tanti si chiedono con chi lui sia legato sentimentalmente. Nel recente passato ha sì detto di essersi innamorato, ma non ha voluto fornire dettagli su chi gli ha fatto perdere la testa. La sua didascalia che accompagna la foto è stata: “Ed ora doccia…”, corredata dagli hashtag #gabrielgarko, #shower, #man, #italy e #naked. Tra i vari commenti c’è chi gli chiede: “Ma è possibile vedere l’altra metà?”. E un’altra ragazza: “Vorrei essere la tua spugna”. Ma non è finita qui. (Continua dopo la foto)























Oltre 11.200 i like collezionati dall’attore 47enne. Che ha dunque potuto leggere anche altri complimenti: “Ma che freschezza…Occhi pieni, mani vuote. Chi si accontenta gode”, “Sì, ma intanto ti calmi…”, “Sei sempre più bello”, “Wow che meraviglia”, “Mi mancavano i tuoi post”, “Sei troppo bello”. Ed altri ancora: “Svenuta”, “Ma ci vuoi far venire un coccolone!?”, “Che meraviglia della natura”, “Così non si fa…”, “Fai bene, vai! Falli morire di invidia praticamente tutti!”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Ed ora doccia…😱🙈#gabrielgarko #shower #man #men #italy #naked Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: 29 Mag 2020 alle ore 5:42 PDT

Nei giorni scorsi, per l’altra immagine ‘hot’ era stato bersagliato anche da diverse critiche. C’era infatti chi lo accusava di essersi ormai invecchiato. E alcuni fan lo avevano difeso al 100%. “Non sarà un po’ di invidia verso Gabriel?”, aveva notato qualcuno, E altri, sempre in suo supporto: “Non ascoltare nessuno, la gente giudica, parla, non sa davvero nulla della vita a volte. E soprattutto di quali siano i problemi veri”.

