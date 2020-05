Raffaella Mennoia, autrice Mediaset, braccio destro e grande amica di Maria De Filippi, ha pubblicato un video della regina di Mediaset che ha lasciato i fan senza parole. Maria e Raffaella sono unite da una profonda amicizia. La Mennoia, infatti, partecipa come spettatrice a una delle primissime puntate di Uomini e Donne e grazie a un suo intervento viene notata da Maria che la chiama a lavorare come autrice nella redazione di Uomini e Donne, fino a diventare responsabile di redazione.

Nel tempo Raffaella diventa un vero e proprio punto di riferimento sia i tronisti che per tutti gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore, con il quale Raffaella ha avuto una lunga relazione durata dal 2007 al 2013. Raffaella lavora anche come postina per C'è posta per te, poi far parte della redazione del programma, Amici e Temptation Island.

























Oltre da un rapporto lavorativo, le due sono legate da una profonda amicizia, che ormai dura da diversi anni. Ogni anno Maria e Raffaella trascorrono le vacanze estive insieme e nel 2019, nelle foto pubblicate dal settimanale Gente, si vedeva Raffaella ospite della villa e dello yacht di Maria in Toscana. Con loro c'erano altri due collaboratori della De Filippi e il figlio Gabriele, che ha 28 anni e lavora nella casa di produzione della madre, la Fascino.















Ma torniamo al video pubblicato dalla Mennoia, che mostra un'inedita Maria De Filippi a bordo di un monopattino elettrico. "Strani incontri in corridoio..Maria che sfreccia. oggi per parlare con i pattini giornata incredibile…felice. grazie A.MV.L.L", ha scritto la collaboratrice di Maria De Filippi a corredo del video dove si vede la conduttrice Mediaset sfrecciare per il corridoio dello studio a bordo di un monopattino.









“Maria è fenomenale, grande donna”, “Maria è unica”, “Maria è la numero 1”, si legge tra i commenti. Un’immagine che ha lasciato i fan senza parole. Maria De Filippi, infatti, appare sempre molto distinta e poco avvezza a certi ‘siparietti’ trash. Già in passato la redazione della De Filippi aveva pubblicato una foto della conduttrice accovacciata sul divano a riposare insieme ai suoi cani.

