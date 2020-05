“Belli come mamma e papà”. Matilda e Tancredi Pacelli, i figli di Katia e Ascanio del GF conquistano tutti

Katia e Ascanio, ricordate gli ex gieffini dell’edizione 2004? Dopo 15 anni dopo, mostrano la famiglia al completo, in compagnia dei figli Matilda e Tancredi. Il ritratto di famiglia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli viene reso pubblico proprio sul profilo Instagram di “MissKatia”. Forse nessuno avrebbe mai scommesso su loro eppure la coppia celebra così 15 anni di matrimonio.

Cosa fanno nella vita dopo il successo nella casa più spiata d'Italia? Vivono in una splendida villa romana e sono felici da ben 15 anni. Katia è diventata influencer, mentre Ascanio è maestro di golf. La Pedrotti ha festeggiato di recente il suo compleanno, cogliendo l'occasione giusta per mostrare a tutti il ritratto della famiglia al completo. Impossibile non rimanere incantati.

























"La mia più grande felicità sono loro. Le mie più grandi soddisfazioni. Il resto sta crescendo di pari passo e non posso esserne che più grata di così! Good bless! Ps: il meglio deve ancora venire!". Così scriveva l'ex gieffina a corredo dello scatto. E la stessa felicità è stata resa nota anche dall'ultima intervista televisiva rilasciata da papà Ascanio. Un'emozione così grande, al pensiero della famiglia, che non ha permesso al Pacelli di trattenere le lacrime di gioia.























"Adoro i miei figli, li guardo e sono pazzo di loro. Non esiste la famiglia del mulino bianco… La cosa mia e di Katia è come viviamo la quotidianità. I figli ti aiutano tanto, ti danno da morire e non ti privano di niente. La condivisione con loro è quello che ti appaga". Aveva detto questo Ascanio, mostrandosi commosso davanti alle telecamere e al pubblico che della coppia ha sempre avuto un caro ricordo.

E quel “Ritratto di famiglia” pubblicato da MissKatia ha riscosso un grande successo. Scrivono i fan: “Belli come mamma e papà”, “Che belli che siete! Sei troppo simpatica! I tuoi video mi mettono di buon umore”, “Siete meravigliosi”, “Io direi ritratto di una stupenda famiglia buona giornata, vi amo”, “Occhio Katia Matilda ti ha raggiunta !!!! Bellissimi”. Ed effettivamente sia Matilda che Tancredi hanno preso tutta la bellezza di mamma e papà.

