Nel corso della diciassettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 4’, in onda il 19 marzo, Antonio Zequila, aveva emozionato tutti con la proposta di matrimonio alla sua Marina, con cui c’è stato un allontanamento, dopo 9 anni, proprio poco prima di entrare nel reality di Canale 5.

"Tu mi hai voluto bene davvero. – aveva scritto Marina – E sai da cosa l'ho capito?! Mi hai trattata come una regina. Mi hai ricoperta di regali, mi hai portata in giro per il mondo. Fuori da questa isola meravigliosa che, per me, è un po' una prigione. Per la distanza di questo mare sono nati i nostri problemi. Che, poi, come dici non sono problemi perché, l'amore trionfa su tutto. Tua Ines". "Io quando esco vorrei sposarla, mi metto in ginocchio. È la donna della mia vita, dolcissima. L'ho tenuta nascosta, la preservavo dal gossip", aveva detto Antonio scatenando gli applausi dei concorrenti e di Alfonso Signorini.

























Sembrava tutto rose e fiori e invece ecco che qualcosa si è rotto e per Antonio Zequila spunta una nuovo amore. E sono tanti a chiedersi se ci sia lei dietro la fine della storia. "Visto che leggo sui siti di smentite matrimoniali….sono io che ho fatto scelte diverse…chiarisco che da 2 settimane..sto vivendo un nuovo amore…ripeto un nuovo amore…quindi…l'amore nuovo..vince su tutto….ed io ho sempre affermato di non fare del passato un presente che non sarà mai piu futuro…..nuovo amore ..nuova energia…chi mi ama mi segua…".















Qualche giorno fa, intervistata da "Chi", la stessa Marina haspiegato: "Devo fare una smentita importante. Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò. Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all'affetto che ho per Antonio".











“Mi piacciono la sua allegria, la capacità di ammettere gli errori, la curiosità, la simpatia, l’istrionismo napoletano. Anche il suo attaccamento alla famiglia, i suoi principi veri. E poi sono morta di gelosia quando ha fatto un po’ il cascamorto con Clizia Incorvaia e con Sara Soldati. Lì, mi sono resa conto che lo sento ancora mio”, aveva detto Marina Fadda commentando la partecipazione di Antonio Zequila all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto vincitrice l’ex madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto

